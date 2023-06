Nieuwe Vlasbrug langs de Leie erg in trek bij fietsers en wandelaars: “Mooie stimulans om naar werk te fietsen”

Uit metingen van de Waregemse verkeersdienst blijkt dat de S-vormige Vlasbrug heel populair is bij fietsers en wandelaars. In een week tijd maakten maar liefst 4.000 gebruikers de oversteek van het ene naar het andere jaagpad langs de Leie.

De Vlasbrug werd op zaterdag 1 april geopend en verbindt Waregem met Wielsbeke. Tussen 16 en 23 mei, inclusief het Hemelvaartweekend, telde de verkeersdienst het aantal passanten op de brug. Vanuit Beveren-Leie maakten 1.963 zachte weggebruikers de oversteek naar Ooigem. In de omgekeerde richting werden er 2.047 passanten geteld.

“De fietsersbrug is een nieuwe toeristisch-recreatieve link op het fietsnetwerk”, reageert schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “Ze verbindt niet alleen de jaagpaden aan de beide kanten van de Leie, maar ook natuurgebieden zoals de Zavelput, het Ooigembos en de Oude Leiearm. Tijdens de oversteek geniet je bovendien van een prachtig uitzicht op de Leievallei.”

165 meter

“De Vlasbrug is ook een stimulans om te pendelen naar het werk of school. Zo wordt de fietsreflex aangewakkerd en maken we gezamenlijk werk van de shift naar duurzame vervoersmiddelen.”

De S-vormige Vlasbrug is in totaal 165 meter lang, met een overspanning van zo’n 60 meter over de Leie. Het wegdek is 3 meter breed en de aanloophellingen sluiten naadloos aan op de bestaande jaagpaden aan beide zijden van de rivier.