Nieuwe verkeerssituatie voor wie van Kennedyrotonde of autosnelweg naar Bredene rijdt

De verkeerssituatie voor wie in Oostende de autosnelweg afrijdt en de Ringlaan oprijdt richting Bredene, is sinds kort gewijzigd. Je moet nu voorrang verlenen aan wie van de Kennedyrotonde komt en richting Bredene rijdt.

De A10-autosnelweg eindigt in Oostende op het Kennedyrontpunt, maar wie de richting Bredene uit wil, kan al voor de rotonde rechts afslaan en een bypass nemen, die op de Ringlaan uitkomt. Vroeger kwam het verkeer dat van de rotonde kwam, op het linkerbaanvak terecht en het verkeer uit de bypass op het rechterbaanvak.

Sinds kort is die situatie echter gewijzigd. Het aantal vakken op de Ringlaan is op die plek teruggebracht tot één en het verkeer dat van de bypass komt, moet voorrang verlenen aan het verkeer dat van de Kennedyrotonde komt. Er staan haaientanden en een politiebord vestigt duidelijk de aandacht op de nieuwe verkeerssituatie. Maar voor automobilisten die het anders gewoon waren, is het toch wennen dat ze er nu voorrang moeten verlenen.

Anders moeilijk op rechtervak

“Die wijziging is doorgevoerd omdat mensen die van de Kennedyrotonde kwamen, anders bijna geen mogelijkheid hadden om het rechtervak te bereiken, ook niet om wat verder op het kruispunt met de Zandvoordestraat rechtsaf te slaan richting Konterdam”, vertelt Dirk Vanhuysse, waarnemend woordvoerder voor West-Vlaanderen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

“De wijzigingen kwamen er in samenwerking van ons met het VIAS, het Vlaams kennisinstituut voor verkeersveiligheid, en de stad Oostende. Ze kaderen ook in het project om een veiliger schoolomgeving te creëren rond de Sint-Lodewijksschool op de Konterdam”, vervolgt Dirk Vanhuysse. “In het kader van dat project is vlakbij de rotonde, aan het Meubelplein De Olifant, een parking gecreëerd voor ouders en leerkrachten.”

Veiliger

Toch kijken sommige automobolisten vreemd op als ze van de autosnelweg richting Bredene rijden en plots voorrang moeten verlenen. “Voor mensen die het anders gewoon waren, voelt het in eerste instantie misschien onveiliger aan”, erkent Vanhuysse. “Maar het is uiteraard de bedoeling om de zone veiliger te maken en we zijn ervan overtuigd dat het na enige tijd ook zo ervaren zal worden.”