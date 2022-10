Nieuwe trage weg naar Sportspoor in Wevelgem

Met een ‘trage’ verbinding tussen de drukke Menenstraat en het drukbezochte sportcomplex Sportspoor breidt de gemeente opnieuw zijn netwerk van veilige fiets- en wandelwegen uit. De komende maanden staan er nog wat op stapel.

“Het aanleggen van trage wegen, vooral daar waar die een snelle en veilige verbinding garanderen tussen drukke punten, is een prioritair actiepunt”, zegt schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V).

“De jongste maanden kwamen er heel wat bij: het tweesporenpad tussen de Secretaris Vanmarckelaan en de Heerweg zorgt voor een zachte verbinding tussen Moorsele en Gullegem bij Bergelen. Verder werd een brede doorgang gemaakt vanuit de Moorselestraat naar het zwembad en werden de verbindingen aan de sporthallen in Gullegem heraangelegd in halfverharding.”

Recent werd ook de doorsteek van de Menenstraat naar het sportcomplex ter hoogte de Katerstraat heraangelegd. Een hele verbetering bij vroeger waar de kuilen en stenen zorgden voor een gevaarlijke doorgang.

Nieuwe verbindingen

In de toekomst wordt nog 850.000 euro geïnvesteerd in trage wegen. “Op de begraafplaatsen van Gullegem en Moorsele komen nieuwe verbindingen”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve. “Net zoals tussen de Vrijstraat en de Warandestraat. Eens de Sint-Jansschool in Moorsele gesloopt is, komen daar verbindingen richting de verkavelingen in de Warandestraat, de Architect Vanhoornelaan en ‘t Vrije.”

(SL/ Foto SL)