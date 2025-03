Nieuwe taxistandplaatsen aan station van Oostende

Voortaan mogen de taxi’s dichter bij het station van Oostende staan. De stad bracht de belijning aan en vanaf dinsdagmorgen worden de plaatsen in gebruik genomen. De huidige taxistandplaatsen worden kortparkeerplaatsen.

Bij de heraanleg van het Stationsplein enkele jaren geleden verhuisden de taxi’s naar de bocht in de Vindictivelaan ter hoogte van de Amandine. Na afwerking van het plein mochten ze niet terugkeren. Ze drongen daar echter fel op aan. De stad bereikte een akkoord met De Lijn en het Agentschap Maritieme Dienstverlening waardoor de taxi’s nu op het plein een plaats krijgen ter hoogte van het kunstwerk ‘Tot Elke Prijs’ dat de vissersopstand herdenkt.

“Er is 48 meter aan taxistandplaatsen tussen de twee bruggen aan de Sir Winston Churchilkaai”, schetst schepen voor Mobiliteit Judith Ooms (Vooruit). De huidige taxistandplaatsen in de bocht krijgen een nieuwe invulling. “Er komen negen plaatsen voor kortparkeren. Daar kan men 30 minuten parkeren. Het is een ideale kiss & ridezone. Er komt ook een parkeerplaats voor mindervaliden. De huidige vijf plaatsen voor kortparkeren worden omgevormd tot gewone parkeerplaatsen.”

Voordelen

Judith Ooms somt de voordelen op: “Reizigers kunnen nu veiliger en vlotter een taxi nemen, andere chauffeurs kunnen mensen af zetten of ophalen. Om het veilig te laten verlopen werd een extra zebrapad aangebracht op het einde van de nieuwe taxistandplaatsen.”

De opstelling is een proefproject dat na een jaar geëvalueerd wordt. “We hadden overleg met 25 taxichauffeurs en ze waren zeer enthousiast.”

De nieuwe taxistandplaatsen worden dinsdagmorgen in gebruik genomen, na de beslissing van de gemeenteraad van maandagavond.