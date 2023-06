Nieuwe Rivaweg officieel ingehuldigd: “Geboorte van nieuw stukje Dentergem”

De brandweer had de eer om de nieuwe Rivaweg in Dentergem vrijdagmiddag officieel in te huldigen door het wegdek te ‘dopen’ met pompwater. Daarna mochten alle genodigden het nieuw stukje weg van 900 meter tussen de Statie- en Gottemstraat inwandelen.

“We mogen dan ook van de geboorte van een nieuw stukje Dentergem spreken”, vat burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) het samen. “Al van in de jaren ’50 was er sprake van om deze verbindingsweg aan te leggen. Het is een moeilijk proces geweest, maar we zijn blij dat het eindelijk gelukt is. Langs de Rivaweg wordt volop gewerkt aan een nieuwe KM-zone van twee hectare. Er zullen ook enkele zijstraten zijn die de met hun namen verwijzen naar de bieren van de voormalige brouwerij Riva. De werken hebben ongeveer elf maand geduurd en hebben een prijskaartje van een miljoen euro, te verdelen tussen enkele privébouwpartners en de gemeente.”

Kleine Ring

In de jaren ’50 was al sprake van het doortrekken van de weg, maar het toenmalig bestuur koos voor de ontwikkeling van een ambachtelijke zone, waar later brouwerij Riva zou komen. Na het faillissement van de brouwerij in 2007 ontstonden plannen voor de reconversie van de site. De gemeente begon met de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan dat de bestemming van een zone voor milieubelastende industrie zou wijzigen naar een woon- en KMO-zone. De voltooiing van de ‘Kleine Ring’, zoals het stuk weg in de volksmond is gaan heten, kwam daarbij terug op tafel.

Het plan leidde indertijd tot wat discussie. De weg zou er aanvankelijk komen om het zwaar verkeer uit het centrum te houden, maar een studie wees uit dat het effect minimaal zou zijn. Daarom zag ook oppositiepartij Focus8720 de aanleg van de nieuwe weg niet zitten. De gemeente volhardde echter. “Die bedrijvenzone ging er sowieso komen, dus dan leek het ons maar logisch de straat door te trekken tot aan de Statiestraat. Cijfers zeggen niet alles, maar bij ons regeert het gezond verstand”, zei de burgemeester daar toen over.

Vrees voor verkeersproblemen

Het nieuwe woonzorgcentrum Mariaburcht zou normaal gezien met de nieuwe Zuster Adriennestraat worden ontsloten via de Rivaweg, waardoor bezoekers voortaan die straat moeten nemen om aan de parking en hoofdingang te raken. “Maar enkele inwoners van de straat vrezen verkeersproblemen”, zegt de burgemeester. “Daarom hebben we beslist de huidige situatie twee maand een kans te geven, waarna er een evaluatie volgt.”

Aan de overkant van de Gottemstraat, waar nu nog de restanten van de brouwerij staan, komt op termijn een nieuwe woonwijk met ongeveer veertig woningen.