Nieuwe Regenboogbrug op stadionvijver krijgt vorm

De aannemer begon vorige week met de aanleg van de nieuwe Regenboogbrug. Met een kraan en bootjes op de vijver werden de eerste delen van de metalen constructie op de oude steunpilaren geplaatst.

De afgelopen weken vonden op de parking naast het jeugdcentrum vlak bij de stadionvijvers de voorbereidende werken plaats. Na de sloop van de oude brug begin juli werden recent de eerste metalen constructies op de stevige steunpilaren geplaatst, die dateren uit het bouwjaar 1957.

WK Wielrennen

“De afbraak van het brugdek was een moeilijke onderneming. Maar de pijlers in het water zijn geen centimeter verplaatst. Dat was heel goed nieuws voor het verdere verloop van de renovatie”, klonk het toen bij schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V).

Tegen het einde van dit jaar komt er een nieuwe metalen constructie, met een uitzichtpunt en zitbankjes. Ook het voorpleintje aan de Zuiderlaan en de ticketzone voor bezoekende fans van het voetbalstadion krijgen een opknapbeurt.

“De Regenboogbrug werd oorspronkelijk gebouwd om het WK wielrennen van 1957 in het toenmalige Regenboogstadion te laten arriveren”, zei burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) eerder dit jaar bij de voorstelling van het project. “De sprint op de piste was te kort, daarom werd een brug aangelegd om de aankomstzone te verlengen tot 400 meter.”

Dat wielerverleden wordt in het nieuwe ontwerp verwerkt. “De namen van de eerste renners worden op het wegdek geschilderd, net zoals ze dat nu doen om de coureurs aan te moedigen.” Wereldkampioenen Rik Van Steenbergen en Louis Proost, ooit de primus bij de amateurs, worden vereeuwigd op de Regenboogbrug. (LV)