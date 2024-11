Nieuwe regels in Warande- en Aartrijkestraat

De gemeenteraad heeft nieuwe verkeersregels goedgekeurd voor de Warande- en de Aartrijkestraat. In de Warandestraat (foto), waar zich onder meer het Stiltepark bevindt, wordt de snelheid voortaan beperkt tot 50 kilometer per uur. Dat zou de situatie er een stuk veiliger moeten maken.

In de Aartrijkestraat wordt het halfmaandelijks beurtelings parkeren afgeschaft. Dat geldt voor het deel vanaf de Sint-Rembertlaan in de richting van Aartrijke tot aan het huis met huisnummer 110. Het beurtelings parkeren zal vervangen worden door enerzijds een systeem van permanent parkeren aan de kant van de oneven huisnummers en anderzijds een parkeerverbod aan de kant van de even huisnummers. “Dat nieuwe parkeerregime werd al voorgesteld tijdens de opmaak van de startnota van het fietsfondsdossier voor de Aartrijkestraat”, zegt schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. “Bovendien wordt in 2026 een nieuwe wegcode van kracht, waarbij beurtelings parkeren overal gebannen wordt.” (JS)