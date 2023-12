Nieuwe regeling De Lijn zorgt voor kopzorgen in Madonna

De Lijn schaft buslijn 30 af, waardoor kinderen van Madonna die in Diksmuide school lopen vanaf 6 september een beroep moeten doen op de flexbus. Het gemeentebestuur schreef al een brief naar De Lijn, maar vreest dat het sowieso met flexvervoer zal moeten gebeuren.

Op de jongste gemeenteraad vroeg raadslid Marleen Soete (CD&V) of er al een antwoord is gekomen op de brief die de gemeente samen met bezorgde ouders van Madonna en de scholen van Diksmuide stuurde naar De Lijn om het afschaffen van buslijn 30 aan te klagen.

“Daardoor rijdt de bus niet meer rechtstreeks naar Diksmuide”, verduidelijkt Marleen Soete. “Er werd nochtans altijd verkondigd dat er geen schoolvervoer afgeschaft zou worden. Er zou blijkbaar een flexbus zijn waarmee ze naar Houthulst kunnen, maar ouders hebben zorgen: wat als die flexbus vol zit of je niet kunt reserveren?”

“Er werd de ouders aangeraden om tijdig te reserveren en dat ook al uit te proberen vanaf 6 december. Maar je raadt het al: het liep in het honderd. De ouders voelen zich bedot en zeggen dat ze geen zekerheid hebben dat hun kinderen op tijd op school geraken.”

Vinger aan de pols

“Wij zijn daar ook niet gelukkig mee”, antwoordde schepen van Mobiliteit Jean-Marie Callewaert (Vooruit) op de gemeenteraad. “De Lijn heeft een aantal trajecten opgewaardeerd en een aantal trajecten, waar men tellingen heeft gedaan, afgebouwd. Andere gemeenten zitten in gelijkaardige situaties.”

“Ik lees dat in Kortrijk 140 haltes wegvallen. We blijven ijveren voor goed openbaar vervoer, maar het zal met flexvervoer moeten gebeuren. Hopelijk loopt dat zo snel mogelijk goed. We gaan zeker de vinger aan de pols houden.”

Schepen Peter Vantomme (N-VA) zei dat in 2020 al het schrappen van lijn 20 ter sprake kwam in de vervoersregioraad. “We hebben toen gevraagd om die buslijn alstublieft niet te schrappen. Toen kregen we de melding dat de kostprijs om die bussen in stand te houden 360.000 euro zou bedragen. Mochten we die lijnen in dienst willen houden, dan moeten we zelf die 360.000 euro op tafel leggen.” (TOGH)