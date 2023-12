Nieuwe regeling De Lijn zorgt ook in Ieper voor onrust: “Reizigers zullen openbaar vervoer de rug toekeren”

De nieuwe dienstregeling die De Lijn vanaf zaterdag 6 januari invoert, stoot op heel wat weerstand. In Ieper klagen inwoners van de Ligywijk en De Vloei over het verdwijnen van de haltes op de Zonnebeekseweg. TreinTramBus kreeg dan weer meldingen over de bediening van Ter Waarde en scholieren die nu gebruik maken van lijn 40 Ieper-Torhout, die verdwijnt.

Het aangepaste openbaar vervoersplan komt er in het kader van de hernieuwde Vlaamse mobiliteitsvisie Basisbereikbaarheid. In plaats van aanbodgericht wil men veel meer vraaggericht gaan werken en ook vervoersmiddelen vlotter gaan combineren via Hoppin. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer komt er flexvervoer, als alternatief voor de belbus. Daartoe voert De Lijn nu vanaf zaterdag 6 januari over heel Vlaanderen aanpassingen door aan het net, ook in Ieper.

“We hadden gevraagd geen grote veranderingen door te voeren in het schooljaar” – Henk Hime (TreinTramBus)

Zo nemen drie buslijnen de taak van de centrumbus over. Lijn 90 (voorheen 94) naar Roeselare, lijn 91 (voorheen 40) naar Torhout en lijn 92 (voorheen 20) naar Diksmuide zorgen voor een kwartierdienst tussen het station, de Grote Markt en het Jan Yperman Ziekenhuis. Door het vervangen van lijn 94 door lijn 90 verdwijnen de haltes in de Zonnebeekseweg, waardoor heel wat mensen uit de Ligywijk en de nieuwe duurzame wijk De Vloei klagen dat ze tot de Potyze of het openluchtzwembad zullen moeten stappen om de bus te kunnen nemen.

“We begrijpen uiteraard dat dit voor de gebruikers een aanpassing vraagt. We volgen het nauw op samen met De Lijn en zullen dit evalueren”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die bevoegd is voor mobiliteit. “Behalve bereikbaarheid van scholieren kregen we nog geen concrete klachten. De Zonnebeekseweg zal inderdaad niet meer bediend worden door een reguliere lijn. Dat is een gevolg van het voorzien van de kwartierfrequentie naar het ziekenhuis toe. Op de Zonnebeekseweg blijven flexhaltes, waar men een flexbus kan nemen naar de reguliere lijnen.”

Flexvervoer

Henk Himpe, bestuurslid en voorzitter van de werkgroep West-Vlaanderen van reizigersvereniging TreinTramBus, ziet voordelen in het nieuwe systeem waarbij lijnen rechtgetrokken worden en er meer ingezet wordt op hoofdassen. “Veel reizigers zullen tevreden zijn met de nieuwe dienstregeling, vooral zij die langs de grote wegen wonen”, aldus Henk Himpe. “Daar komen hogere frequenties en meer bussen ‘s avonds. Maar we vrezen dat er minstens evenveel – en wellicht heel wat meer – reizigers in de kou blijven staan en het openbaar vervoer de rug zullen toekeren. De politici verwijzen graag naar het flexvervoer dat oplossingen zou brengen, maar daar is nauwelijks iets over bekend.”

TreinTramBus opende een meldpunt over de nieuwe dienstregeling, waar reizigers problemen kunnen melden. “De meldingen komen van overal en zijn zeer divers: verdwenen haltes, meerdere keren overstappen in plaats van een vroegere rechtstreekse verbinding, minder rechtstreekse ritten… Voor Ieper en de Westhoek valt het aantal klachten op het eerste gezicht mee”, vervolgt Henk Himpe, die daar twee verklaringen voor heeft. “In de Westhoek was het systeem van vervoer op maat al door veel gebruikers bekend. De belbus is hier immers het eerst ingevoerd. Het mag dan wel voortaan ‘Flexbus’ heten en op een andere manier georganiseerd worden, de stap voor de gebruikers is hier minder groot. En de Westhoek kreeg op twee lijnen al een groter aanbod: de bestaande lijn Ieper-Veurne kreeg vorig jaar al een dienstregeling die een uurdienst benadert, terwijl daar vroeger slechts enkele bussen per dag reden. En er is een nieuwe lijn ingevoerd, Ieper-Mesen-Heuvelland-Poperinge, die voor een goede ontsluiting van heel wat kleine dorpjes zorgt. Of de nieuwe lijn Poperinge-Hazebroek een succes wordt, valt wel nog af te wachten. Die lijkt vooral door reizigers uit Abele gebruikt te worden.”

Een klacht die TreinTramBus wel binnen kregen over de nieuwe dienstregeling in Ieper, was de bediening van Ter Waarde. “Die wordt wellicht goed bekeken vanuit Ieper, maar wie uit de richting Roeselare komt, is voortaan aangewezen op een snelle overstap in Ieper”, gaat Henk Himpe verder. “De mensen vrezen dat ze die tweede bus vaak zullen missen en zullen moeten wachten op een volgende. Rekening houdende met de vele negatieve berichten over het openbaar vervoer de laatste maanden begrijp ik die vrees.”

Scholieren

Verdere meldingen uit de regio gaan over scholieren die nu gebruik maken van lijn 40 Ieper-Torhout. Die lijn verdwijnt en gebruikers moeten een alternatief zoeken met nieuwe lijnen. “TreinTramBus had nochtans meerdere keren gevraagd geen grote veranderingen door te voeren in het midden van een schooljaar en we vrezen dan ook dat heel wat mensen, niet alleen scholieren, in januari nog voor verrassingen komen te staan”, aldus Henk Himpe.

TreinTramBus verzamelt verder de opmerkingen via hun website www.treintrambus.be en zal die meenemen naar overlegmomenten met De Lijn en de vervoerregioraden. “De reiziger had nauwelijks inspraak bij het tot stand komen van de basibereikbaarheid alias ‘Hoppin’. We hopen dat nu naar ons geluisterd wordt en er bijsturingen komen waar nodig.”

In een reactie zegt De Lijn dat de haltes Ligywijk en La Mezarde (De Vloei) niet verdwijnen. “Die haltes zullen niet meer bediend worden door een vaste lijnbus, maar worden wel opgenomen als flexhalte”, klinkt het. “Reizigers kunnen dus gebruik maken van die haltes na reservatie via de Hoppin-centrale”, klinkt het. “Het klopt dat lijn 40 verdwijnt, maar lijn 91 komt wel in de plaats. En lijn 91 voorziet zelfs een betere bediening dan de huidige lijn 40. Lijn 91 zal op weekdagen en op zaterdag elk uur rijden, en op zondag elke twee uur. De huidige lijn 40 is een functionele lijn die slechts enkele ritten per dag heeft. De bediening van Madonna en Jonkershove verandert inderdaad, maar ook daar zijn oplossingen mogelijk met het flexvervoer.”