Nieuwe motoren voor politiezone Het Houtsche

Donderdagnamiddag werden twee nieuwe motorfietsen in gebruik genomen door politiezone Het Houtsche. De twee motorfietsen zijn ter vervanging van twee motoren die uit dienst zullen genomen worden.

De twee nieuwe BMW R1250 motorfietsen zijn bestemd voor de verkeersdienst, die instaat voor alle verkeerstaken die nodig zijn voor het beheren van de verkeersveiligheid, de strijd tegen verkeersinbreuken en de bijdrage tot het vlot verkeer in Oostkamp, Zedelgem en Beernem. Een uitzondering daarop is de autosnelweg waar de federale wegpolitie verantwoordelijk is.

Vijf moto’s

De verkeersdienst van Het Houtsche heeft in het totaal vijf moto’s. Elke motorrijder beschikt over een individuele motorfiets. De motorfietsen worden ingezet voor diverse taken en bieden het grote voordeel ten opzichte van de wagens dat ze zeer wendbaar zijn. Dit laat de motorrijders toe om zich vlot door het verkeer te begeven. Daarnaast is hun acceleratiesnelheid een pluspunt en kunnen ze een maximale snelheid van ongeveer 230 km/uur halen.

“Het Houtsche is een zone waar er al altijd veel motoren aanwezig waren. Het was zo dat ze enige tijd geleden, tijdens de zomermaanden, twee motoren uitgeleend hebben aan Bredene. We hadden toen meer motoren dan motorrijders ter onze beschikking en tijdens de zomer is het al drukker aan de kust. Dit gebeurt wel vaker dat er voor de zomermaanden materiaal in bruikleen gegeven wordt aan een kustzone”, weet korpschef Veerle Dhont te vertellen.

Ondertussen zijn er terug vijf motorrijders werkzaam in de politiezone Het Houtsche. De motoren werden aangekocht via BM Center uit Ruddervoorde en de totale investering bedraagt ongeveer 60.000 euro. (GST)