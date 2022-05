Nieuwe Kalsijde krijgt parkeerstrook en wordt zone 30: “Zwaar verkeer afremmen”

Door een parkeerstrook en zebrapaden aan te leggen hoopt het gemeentebestuur dat autobestuurders minder snel zullen rijden in de Nieuwe Kalsijde in Langemark. De zone 30, die geldt in heel het centrum van Langemark, wordt ook uitgebreid met de Nieuwe Kalsijde.

De Nieuwe Kalsijde is de weg die de Klerkenstraat verbindt met het rondpunt van de Statiestraat-Melkweg-Bikschotestraat. In 2016 werd de weg voorzien van een nieuwe laag asfalt omdat het een belangrijke omleidingsweg was tijdens de werken van de dorpskernvernieuwing, maar sindsdien was er niets ingericht van belijning of snelheidsremmende maatregelen. Daar komt binnenkort echter verandering in. “Heel wat zwaar verkeer vanaf de Melkweg en Bikschote richting de Madonna gebruikt de weg. Er waren al langer opmerkingen van bewoners dat er hier te snel werd gereden en dat het zwaar verkeer overlast bezorgde. Daarom keken we of we daar iets aan konden doen”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “In november installeerden we al een proefopstelling met twee wegversmallingen. De bewoners hebben die overwegend positief geëvalueerd, al waren er ook enkele suggesties voor verbeteringen. Die hebben we dan ook meegenomen in het nieuwe voorstel.”

Door de belijning te plastificeren zal ze minder snel verslijten

Ondertussen keurde de gemeenteraad al de uitbreiding van de zone 30 in het centrum goed, zodat ook de Nieuwe Kalsijde daarin opgenomen wordt. “Er komt ook een parkeerstrook aan de kant van de huizen, zodat het verkeer wat verder van de bewoning blijft. Aan het begin en einde van de straat en bij de twee doorsteken naar de Vrijbosroute komen er zebrapaden. Eventueel zullen we ook kijken om de berm wat groener te maken”, vervolgt Jean-Marie Callewaert. “We hebben ook overwogen om fietssuggestiestroken aan te leggen, maar tien meter verder ligt de Vrijbosroute en het is niet de bedoeling om fietsers vanaf de Vrijbosroute weg te trekken naar de Nieuwe Kalsijde.” De werken kunnen ieder moment beginnen. “De borden zijn besteld. Er wordt nu een firma aangesteld die plastische belijning doet. Door de belijning te plastificeren zal ze minder snel verslijten. Het is dus afhankelijk van wanneer de firma’s dat kunnen doen. Dat kan nog voor het bouwverlof zijn. De straat moet in ieder geval voor 1 september volledig ingericht zijn.”

Eén dossier

De belijning in de Nieuwe Kalsijde zal ongeveer gelijktijdig verlopen met de belijning van de fietsstraten die het gemeentebestuur wil inrichten in de vijf schoolomgevingen in de gemeente. “Die emblemen en belijning laten we ook plastificeren, zodat we dat in één dossier kunnen meenemen. De kostprijs zal ergens rond de 5.000 à 10.000 euro bedragen”, besluit Jean-Marie Callewaert.