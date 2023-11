Nieuwe informatieborden in elk treinstation

De informatieborden van de NMBS – zowel die op het perron als die in de vertrekhal van het station – hebben een heuse make-over gekregen. Het voornaamste uitgangspunt voor de nieuwe vormgeving was dat er meer informatie op de borden moest komen.

Betere leesbaarheid

“Op de perronschermen, waar tot nu enkel de eerstvolgende trein op dat spoor werd aangekondigd, zal onderaan het scherm ook de trein daarna worden aangekondigd. Iets wat zeer nuttig is voor wie bijvoorbeeld te vroeg op het perron staat en de bevestiging nodig heeft dat hij nog steeds op het juiste perron staat”, legt woordvoerder Dimitri Temmerman uit.

Op de schermen in de stationsgebouwen zelf is er meer ruimte voor belangrijke informatie bij verstoord treinverkeer. Zo zal de reiziger vanaf nu in één oogopslag kunnen zien of het traject van de trein wordt verlengd of beperkt, of er een halte wordt afgeschaft of als er een vervangbus wordt ingelegd. Tot slot werd er extra aandacht besteed aan de leesbaarheid. “De info wordt beter gestructureerd, in één kolom. Er is ook meer kleurcontrast toegevoegd, wat een belangrijk voordeel is voor slechtzienden”, klinkt het.