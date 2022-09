Nieuwe, grote parking nabij Bergmolenbos komt er in 2023

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de firma Dewulf NV investeren in een grote, nieuwe parking voor bezoekers aan het Bergmolenbos. De stad zal instaan voor het dagelijks onderhoud van de parking aan de Oude Maria’s Lindestraat.

Steeds meer mensen vinden de weg naar het Bergmolenbos om er te wandelen en te genieten van de natuur. De reeds bestaande parking langs de Babilliestraat staat daardoor snel helemaal vol. Bezoekers aan het bos parkeren zich vaak langs de Oude Zilverbergstraat. Dat zorgt vaak voor onveilige toestanden.

“Er was dringend nood aan bijkomende ruimte om veilig te parkeren”, aldus schepen voor Natuur en Bos Michèle Hostekint (Vooruit). Die werd gevonden langs de Oude Maria’s Lindestraat. Daar werd een perceel van bijna 5.000 vierkante meter aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos. De grond paalt aan de terreinen van de firma Dewulf NV. Het bedrijf zal samen met ANB de parking aanleggen. Op de parking, die plaats zal bieden voor 184 wagens, zullen er ook enkele plaatsen ter beschikking zijn van de werknemers van het bedrijf.

De parking oprijden zal via de Oude Maria’s Lindestraat kunnen, terug wegrijden via de kant van het bedrijf. De stad zal instaan voor het onderhoud van de parking. Jaarlijks wordt daarvoor zo’n 23.000 euro vrijgemaakt. Het is de bedoeling dat de parking in het voorjaar van 2023 aangelegd wordt.