Nieuwe files op ringweg dreigen straks door dorpskern te ‘sluipen’: “Dit is niet meer normaal”

Het verkeer op de gewestweg tussen Ieper en Diksmuide stropt tijdens de spits op het ‘ringgedeelte’ naast het dorp Boezinge nadat een kruispunt conflictvrij werd ingericht. Filerijders, buurtbewoners en de stad Ieper dringen aan op een snelle oplossing. “Na de dorpskernvernieuwing dreigt de bebouwde kom een gevaarlijke sluipweg te worden.”

“Nee, dat zijn we hier niet gewoon en het is niet meer normaal.” Tot een kilometer ver staan bestuurders dinsdagochtend in de file op de gewestweg bij de bebouwde kom van het Ieperse dorp Boezinge. Vincent Demyttenaere (55) neemt dagelijks de weg in het spitsuur. “De file kan oplopen tot een twintigtal minuten en reikt dan vanaf het kruispunt met de verkeerslichten langs het voetbalveld tot de afrit naar de dorpskern. Dan wordt het verleidelijk om de file letterlijk links te laten liggen en door de bebouwde kom te rijden.”

Dorpskernvernieuwing

Wat momenteel nog niet mogelijk is door de dorpskernvernieuwing. “Van zodra de werken voorbij zijn dreigen de bebouwde kom en schoolomgeving een sluipweg te worden, wat zorgt voor extra risico’s en gevaren voor zwakke weggebruikers. Voor de huidige werken was er trouwens al doorgaand sluipverkeer door het dorp omwille van filevorming op de ringweg en toen waren de files veel korter in vergelijking met nu.”

Conflictvrij

De oorzaak van het extra fileleed is een maatregel om de verkeersveiligheid te verhogen: het conflictvrij maken van kruispunten van gewestwegen, volgens een plan van bevoegd minister Lydia Peeters (Open VLD).

“En dat is een goede maatregel”, benadrukt Iepers oppositieraadslid Jan Laurens (CD&V). “Maar door die ingreep blijkt de invoegstrook vanuit Diksmuide richting de Ieperse industriezone en Langemark te kort. Die strook wordt vaak ingenomen door aanschuivend zwaar verkeer.”

Door oranje en rood licht

Zijn fractieleider Katrien Desomer oppert dat ook de nieuwe afstelling van de verkeerslichten de blokkering bij de invoegstrook in de hand werkt. “Deze ringweg kwam er net om doorgaand verkeer uit het dorp te weren”, zegt Desomer. Beide lokale politici wonen in Boezinge en vanuit zijn wijk heeft Laurens zicht op het problematische gedeelte van de gewestweg. “Die files zorgen ook voor gefrustreerde weggebruikers die dan nog vlug door het oranje en rood licht willen rijden.”

Ingrijpend

Laurens kaartte de kwestie aan op een eerdere zitting van de Ieperse gemeenteraad. Het stadsbestuur verklaarde dat het verlengen van de invoegstrook het aanschuiven zeker vlotter zou maken. “Maar het is best ingrijpend, zowel technisch als financieel, en kan dus niet op een drafje gerealiseerd worden.” De stad dringt aan op een snelle oplossing bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). (TP)