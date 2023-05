Nieuwe fietspad Pittemstraat ingehuldigd in Meulebeke

In de Pittemstraat werd het nieuwe fietspad ingehuldigd met de koninklijke harmonie op kop. Ze werden gevolgd door 150 fietsende bewoners van de Pittemstraat en Kazantwijk die na twee jaar werkzaamheden blij waren met het beëindigen van de werken.

Vanaf nu kunnen fietsers veilig en comfortabel zich verplaatsen tussen Meulebeke, Pittem en Egem. De Pittemstraat maakt deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk, het netwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen. Het fietspad is 2,2 km lang en bestaat uit verhoogde enkelzijdige fietspaden en een dubbelrichtingsfietspad van 2,5m breed. Aquafin legde een gescheiden rioleringsstelsel aan waarbij het wegdek vernieuwd werd. De straat kreeg eveneens enkele snelheidsremmende maatregelen. Daar waar mogelijk werden open grachten aangelegd om het hemelwater af te voeren.

Meer dan 4 miljoen euro

De totale kostprijs bedraagt 4,24 miljoen euro. Het aandeel van de provincie bedraagt 1,15 miljoen euro. Voor Meulebeke is het onkostenplaatje 2,1 miljoen euro. “Alles voor de veiligheid van onze burgers”, zei burgemeester Verwils, eveneens met de fiets, in zijn welkomstwoord op de hoeve Vandermersch waar alle genodigden konden genieten van heerlijke frietjes en het nodige gerstenat. Provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe loofde de gemeente voor de aanpak en bekende dat hij nog nooit een dergelijke opening had meegemaakt.