Nieuwe fietsbrug over Rijtgracht in Avelgem officieel ingewijd: “Veiliger en comfortabeler”

Op vrijdag 21 maart werd de gloednieuwe fiets- en wandelbrug over de Rijtgracht feestelijk ingehuldigd. Met deze brug is het Guldenspoorpad op Avelgems grondgebied volledig afgewerkt.

De Rijtbrug – zoals ze werd gedoopt – maakt deel uit van het Guldenspoorpad en vervangt de oude, smalle stalen brug die dringend aan vervanging toe was. “Dankzij deze realisatie wordt de fietsveiligheid aanzienlijk verbeterd en wordt het comfort voor wandelaars en fietsers verhoogd”, verduidelijkt gedeputeerde Kelly Detavernier (N-VA).

De Rijtbrug is een cruciale schakel in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en de F46-fietssnelweg. “Het Guldenspoorpad is een belangrijke Groene As in West-Vlaanderen, waar fietsers en wandelaars veilig en duurzaam kunnen genieten”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Bredere brug

Persyn nv uit Zwevegem voerde het project uit, waarbij de oude brug werd vervangen door een bredere, betonnen constructie. De brug is nu vijf meter breed, toegankelijk voor dienstverkeer tot 30 ton, en kreeg nieuwe leuningen en een verbeterde aansluiting op het fietspad.

De werken, die op 19 augustus vorig jaar van start gingen en binnen de voorziene 120 kalenderdagen werden afgerond, dragen een totale kostprijs van 320.146 euro. De Vlaamse overheid financierde via het Kopenhagenplan de helft van de kosten, goed voor een bedrag van 160.073 euro. De provincie West-Vlaanderen nam de overige kosten voor haar rekening en trad op als bouwheer van het project. De werken waren voltooid tegen de start van de krokusvakantie dit jaar.

“De aanleg van de Rijtbrug past perfect in onze ambitie om vlotte en veilige fietsverbindingen te creëren”, stelt gedeputeerde Kelly Detavernier. “We willen zo veel mogelijk mensen uit de auto en op de fiets krijgen.”

Richting Zwevegem

Met deze brug is het Guldenspoorpad op Avelgems grondgebied volledig afgewerkt. “Dit zorgt voor een kwalitatieve verbinding tussen Henegouwen, Oost-Vlaanderen en de regio Kortrijk”, vertelt schepen Bram Van den Bunder (Team Avelgem). “We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen richting Zwevegem en Mont-de-l’Enclus om een vlotte en veilige fietsverbinding over langere afstand te realiseren.”