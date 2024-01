Nieuwe dienstregeling De Lijn: Blankenberge blijft investeren in centrumbus, frequentie kusttram verhoogt

Vanaf 6 januari wijzigt de dienstregeling van De Lijn. Concreet voor Blankenberge betekent dit dat de frequentie van de kusttram verhoogt.

Afhankelijk van de periode of het seizoen rijdt de tram voortaan overdag om de 10, 15 of 20 minuten; ’s ochtends en ’s avonds voortaan elk half uur en op vrijdag en zaterdag ook later: tot 00.30 uur. Daarnaast is ook de centrumbus volgens schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD) een succesverhaal. “Tussen 1 juli ‘22 en 30 juni ‘23 noteerde De Lijn maar liefst 54.620 reizigers op lijn 38. Zeker voor onze minder mobiele inwoners is de bus een ideaal vervoersmiddel om zich in Blankenberge en Uitkerke te verplaatsen”, klinkt het.

Stad Blankenberge blijft de komende jaren jaarlijks zo’n 104.700 euro investeren in de centrumbus. “Ook van de buslijn 33 Brugge-Blankenberge, die op 1 juli het nieuwe lijnnummer 40 kreeg met een halte aan B-park, wordt aardig gebruik gemaakt. In de periode van 1 juli ‘22 tot 30 juni ‘23 werden op deze lijn liefst 524.879 reizigers genoteerd. Dat zijn er gemiddeld 26 per rit”, aldus nog De Klerck. Tot slot is er nog de nieuwe lijn 48 Blankenberge AZ Zeno – Ramskapelle – Knokke AZ Zeno. Met deze nieuwe lijn pendelen reizigers vlot tussen de campussen van AZ Zeno in Blankenberge en Knokke via Ramskapelle, Heist en Zeebrugge. Op weekdagen is er ongeveer elke twee uur een bus.