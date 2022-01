Nieuwe circulatieplan blijft voor beroering zorgen in Hooglede: “We kunnen niet voor iedereen goed doen”

Het nieuwe circulatieplan in het centrum van Gits is al een tijdje het gespreksonderwerp in de gemeente. Ook op de gemeenteraad kwam het al tot felle discussies tussen voor- en tegenstanders. Eind 2022 wordt gestart met de werken.

Er komen ingrijpende veranderingen aan in het centrum van Gits. Zo krijgt de Gitsbergstraat eenrichtingsverkeer tussen de markt en de Singellaan. Ook in de Nieuwplaats komt er eenrichtingsverkeer. Schepen voor Mobiliteit Julie Misplon (Allen 8830) kreeg wel wat kritiek te slikken. Zo waren er een aantal handelaars die vreesden dat ze minder klanten over de vloer zouden krijgen. Misplon blijft echter resoluut haar plan verdedigen.

Julie Misplon. © JT

“We kunnen natuurlijk niet voor iedereen goed doen, ik begrijp de kritiek wel. Maar er zijn ook heel wat handelaars die wel voorstander zijn van het plan. Bovendien zullen de handelaars meer unieke passanten zien voorbijkomen. Sowieso moesten er grote rioleringswerken uitgevoerd worden en het was het moment om ondertussen ook het mobiliteitsplan aan te pakken. De vraag naar eenrichtingsverkeer kwam duidelijk naar voren uit een enquête van de school. Het zorgt voor een hogere veiligheid. Wij hebben dan ook het masterplan bekeken vanuit de ogen van de kinderen en de zwakke weggebruikers.”

Op diverse gemeenteraden was het circulatieplan een hot item. Tomas De Meyer (Groep 21) stelt zich vragen bij het eenrichtingsverkeer. “Ik ben voor alle duidelijkheid zeker geen tegenstander van de aanpassingen maar ik vind dat er te weinig geluisterd werd naar de bevolking. Dit is de meest ingrijpende wijziging in de laatste 50 jaar in Gits. Er is heel veel tegenkanting tegen het plan. Ik kom tot op de dag van vandaag nog steeds inwoners tegen die absoluut niet weten waar het precies over gaat. Die mensen zullen wel heel Gits moeten doorkruisen,” stelt Tomas De Meyer.

Open discussie

“Ik ben er overigens niet van overtuigd dat het een verkeersveiligere situatie zal opleveren. Niemand heeft me al kunnen overtuigen dat eenrichtingsverkeer snelheidsremmend werkt. Overal lees ik net dat de snelheid dan zelfs omhoog gaat. Tot op vandaag heb ik nog geen ongevallencijfers gekregen omdat er ook geen zijn. Iets wat goed is, moet je nu eenmaal niet veranderen. Het kan zijn dat het een verbetering is, maar dan moet je met goede argumenten komen. De hele bevolking van Gits had geraadpleegd moeten worden.”

Tomas De Meyer. © JT

“Deze verandering is te ingrijpend om er snel even door te duwen. Ik had gehoopt op een open discussie. Even kreeg ik zelfs de indruk dat die er zou komen maar op de laatste gemeenteraad werd dat dan weer resoluut van tafel geveegd”, aldus Tomas nog.

Mooiere buurt

De werken zelf starten eind 2022. Er zijn 230 werkdagen voorzien waardoor de werken wellicht afgelopen zullen zijn in 2024. “We kiezen voor duurzame mobiliteit. Zo zetten we meer in op ontharding met bijvoorbeeld waterdoorlatende parkeerplaatsen. Het zal ook een mooiere buurt worden met meer groen”, besluit Misplon.