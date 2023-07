Nieuwe busverbinding tussen Torhout en Beernem

Op maandag 3 juli werd de nieuwe busverbinding tussen de stations van Torhout en Beernem ingereden. Voor Oostkamp betekent dit dat deze nieuwe busverbinding, lijn 29 Hertsberge, Ruddervoorde en Baliebrugge verbindt met beide stations.

De aanpassingen die de lijn maakt vanaf 1 juli kadert in een betere basisbereikbaarheid waarmee de Vlaamse overheid, samen met de lokale besturen inzet op een efficiënter, duurzaam en flexibeler openbaar vervoer. De nieuwe busverbinding, lijn 29 zal tijdens de weekdagen rijden tussen de stations van Torhout en Beernem met opstapplaatsen in Baliebrugge, Ruddervoorde en Hertsberge. De uren van de bussen zijn ook afgestemd op de aansluiting van de trein in Beernem en Torhout. Op het Sint-Elooisplein wordt de nieuwe buslijn afgestemd op de bus naar Brugge of Tielt. “Het is via een oefening binnen de vervoersregio dat het nieuwe vervoersplan werd opgemaakt. Daardoor konden we nieuwe kansen onderhandelen voor Oostkamp zoals deze nieuwe verbinding Beernem-Hertsberge-Ruddervoorde -Torhout.” Aldus Els Roelof.

Anneleen De schrijver voegt daaraan toe: “Het nieuwe openbaar vervoersplan voor de regio Brugge is tot stand gekomen op basis van een constructief overleg met onder andere alle betrokken steden en gemeenten, waaronder Oostkamp. We zijn vanuit de Lijn dan ook zeer blij dat we in deze fase de nieuwe verbinding al konden realiseren. “Maandag om 6u31 stapten burgemeester Jan de Keyser en schepen Els Roelof als eersten op de nieuwe buslijn, waar ze ontvangen werden door vervoersregiomanager van de lijn Anneleen De schrijver. “Met deze nieuwe lijn zorgen we voor verbinding tussen de verschillende deelgemeenten van Oostkamp. Het wordt zo makkelijker om je op een duurzame manier te verplaatsen en om het gebruik van de fiets en met de bus en trein te combineren. Op die manier zullen geleidelijk aan meer stappen zetten in de mobility switch en inzetten op een duurzame mobiliteit. “Weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen. (GST)