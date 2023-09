Nieuwe busverbinding tussen Poperinge en Hazebrouck: “Ideaal voor wie over de grens gaat werken of gewoon een dagje uit wil”

Vanaf vrijdag 1 september is er een nieuwe, dagelijkse busverbinding (lijn 62) tussen Poperinge en Hazebrouck (Frans-Vlaanderen). Beide steden tellen zowat 20.000 inwoners en willen de banden opnieuw sterker aanhalen. Een grote troef is dat Hazebrouck een TGV-station heeft.

-“Zeer veel Fransen van net over de grens werken in onze Westhoek en vele van onze bedrijven investeren in Frans-Vlaanderen”, legt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) de samenwerking uit. “De nieuwe buslijn is dus ideaal voor wie over de grens gaat werken of gewoon een dagje uit wil.”

“Bovendien komen dagelijks erg veel Noord-Fransen naar het Poperingse zwem- en recreatiebad De Kouter. Poperingenaars kunnen zonder auto naar het TGV-station in Hazebrouck en vandaar uit verder sporen naar onder meer Parijs, Lyon, Marseille of Londen. De busverbinding is een experiment voor een jaar, maar nu al blijkt er veel belangstelling voor te bestaan.”

Cultuur

“De eerste contacten tussen beide steden dateren van de jaren ‘80”, vult zijn Franse collega Valentin Belleval aan. “Toen was er een samenwerking tussen de culturele diensten en centra van Poperinge en Hazebrouck. Na heel wat onderhandelen en administratieve rompslomp zijn we nu eindelijk ‘bevallen’ van het busproject. Met deze busverbinding willen we onder andere woon-werkverplaatsingen duurzamer maken. In het station van Hazebrouck investeert men momenteel tientallen miljoenen euro in de vernieuwing, met onder meer een parking met meer dan 600 plaatsen.”

Dienstregeling

Op weekdagen én in het weekend kan je om de twee uren rekenen op een heen- en terugrit tussen Poperinge en Hazebrouck. De eerste bus vertrekt in Poperinge om 6.02 uur en de laatste om 18 uur. In Hazebrouck vertrekt de eerste bus aan het station om 7.14 uur, de laatste om 19.14 uur.

Op het hele traject van lijn 62 zijn alleen de vervoerbewijzen van De Lijn geldig, ook op Frans grondgebied. Het betreft splinternieuwe Isuzu-bussen, met telkens 29 zitplaatsen en een lift voor één rolwagen. De ritten worden verzorgd door de firma Gruson uit Ieper. “Het project liep veel vertraging op, omdat in Frankrijk in ruraal gebied, gordels verplicht zijn op alle stoelen. Op onze ritten naar stedelijke gebieden zoals Armentières, zijn die niet nodig”, zegt Kris Stalpaert, één van de chauffeurs die zal instaan voor de dienst.

“De ritten zijn te lang om met één bus te kunnen werken. Vandaar dat we werken met twee ploegen van telkens 11 uur en twee bussen. Met onze firma nemen we vanaf 1 januari ook contracten over voor de nieuwe Flexbussen (de vroegere Belbussen). Daartoe zijn we op zoek naar veertig bijkomende chauffeurs met rijbewijs B of D”, aldus nog Kris Stalpaert, die al 28 jaar rijdt voor Gruson.