Nieuwe buslijnen vanaf 6 januari

Vanaf 6 januari ziet de dienstregeling van De Lijn er anders uit. Dan zullen er op de drukke assen meer bussen rijden en op plaatsen waar de vraag naar openbaar vervoer minder groot is, kan men rekenen op een ruim aanbod flexbussen, die de belbussen vervangen. Er komt ook een avondbus tussen Kortrijk en Zwevegem.

Ook in Zwevegem zijn er bepaalde nieuwigheden. Zo komen er zes nieuwe lijnen. De lijn 30 doet elke 30 minuten op week- en zaterdagen het traject tussen Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem. Op zondag is dat om het uur. Op weekdagen rijdt de bus ook tijdens de spitsuren door naar de scholen in Avelgem.

Tweede nieuwe lijn is nummer 33. Deze bus rijdt overdag om het uur tussen Spiere en Heestert, en in de spits zelfs tot in Kortrijk.

Lijn 301 zorgt ervoor dat studenten in de spits vlot vanuit Zwevegem, Vichte en Otegem naar Kortrijk of Avelgem kunnen. Deze lijn rijdt tussen Zwevegem en Otegem via Sint-Lodewijk, Vichte en Ingooigem.

Lijn 302 zorgt in de spits voor de schoolritten tussen Kortrijk, Zwevegem, Deerlijk en Nieuwenhove.

Scholieren die in de spits van Zwevegem naar Waregem willen (via Vichte en Deerlijk), kunnen dan weer kiezen voor lijn 710.

De laatste lijn, nummer 851, zorgt in de spits voor de specifieke schoolritten tussen Waregem en Kooigem, maar rijdt tussen Spiere-Helkijn en Avelgem altijd via Sint-Denijs en Moen.

Voor de Zwevegemnaren zal het ook makkelijker zijn om ’s avonds naar Kortrijk of terug te rijden. Tussen Kortrijk en de halte Frankrijklaan in Zwevegem zullen er ’s avonds tot ongeveer 23 uur bussen rijden, op vrijdagen en zaterdagen zelfs tot middernacht.

Flexbussen

Op plekken waar de vraag naar vast openbaar vervoer niet zo groot is, biedt De Lijn Flex mogelijk een oplossing vanaf 6 januari. Want dan vervangen flexbussen op heel wat plaatsen de gekende belbussen. De flexbus rijdt rond in onze regio van maandag tot vrijdag van 6 tot 20 uur, op zaterdag van 8.30 uur tot 19 uur, en op zon- en feestdagen van 10 tot 19 uur.