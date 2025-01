Nieuwe bruikleenperiode voor minibus: “Bus speelt belangrijke rol in mobiliteit van de inwoners”

Het lokaal bestuur van Ichtegem gaf het startschot voor een nieuwe bruikleenperiode van de minibus, die dankzij de steun van 28 lokale handelaars, opnieuw voor vier jaar ter beschikking staat.

De minibus, sinds 2021 een vertrouwde verschijning in het straatbeeld, vervult een belangrijke rol in de mobiliteit van de inwoners van Ichtegem. “Het voertuig wordt ingezet binnen verschillende diensten, waaronder het vervoer van senioren, minder-mobielen en kinderen in de buitenschoolse opvang of door de Ichtegemse scholen. Ook ons personeel gebruikt de bus, bijvoorbeeld voor groepsverplaatsingen naar vormingen”, aldus schepen voor Sociaal Beleid Tina Ledaine.

Externen

“Het gebruikersreglement zorgt er ook voor dat externe organisaties gebruik kunnen maken van deze minibus. Zo deden Oranje vzw, Samana en verschillende seniorenverenigingen hier reeds een beroep op.”

De firma Special AD heeft, zoals vier jaar geleden, alle kosten voor de aanschaf van het voertuig via sponsoring bijeengebracht, waardoor het bestuur enkel instaat voor het onderhoud en de verzekering.

“We zijn bijzonder blij dat we opnieuw zo’n mooie samenwerking met Special AD en onze lokale handelaars op poten konden zetten”, zegt schepen voor Lokale Economie Dieter Debacker.

De sponsors zijn Wim Allary – Casier bv, Thuisverpleging De Grande Magali, De Jaegher Kristof, Crevits bv, Optiek Allosserie, Tanghe nv, idea belettering, Pekatho bvba, ’t Isolateurtje, Dieter Debou, XRD Detailing, Gilles Dehem, Brulek bv, Sereni NV Allmrs, Lyma Sanitair, Dominique Dechilly (Café De Somme), Dieter Loquet, Ticas, Brians Bike Repair, Deketelaere Simon, Thuisverpleging Eernegem, De Cloedt Chris bv, Annick Boute (Extra Time), Burgers & Co bv, Thuisverpleging Hollevoet, Klaasique bv, Bakkerij Finesse bv, Advocatenkantoor De Muelenaere & Luca.

Extra bedrag

Net zoals bij de vorige periode schonk Special AD een extra bedrag van 2.500 euro aan lokale sociale organisaties. Er werden twee cheques van elk 1.250 euro overhandigd aan Welzijnsschakel ’t Kassietje en Sociale kruidenier komEET.