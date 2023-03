Nieuw Westkaaipark langs de Molenweg werd officieel ingehuldigd

In 2020 kocht Stad Ieper een langwerpig rechthoekig perceel van 14 are op de hoek van de Molenweg en het Westkaaipad om als groen rustpunt in te richten. Meer dan 300 Ieperlingen brachten via de online bevraging hun stem uit voor de naam van het nieuwe park. Westkaaipark was overduidelijk de favoriet en haalde het van Tuin aan de Vaart, Kruispark, Het Vaartpunt en Kop van de Vaart.

“Sinds begin van deze legislatuur werken we met de stad Ieper intensief aan een groen lobbenplan”, verduidelijkt schepen van Natuur en Landschap Valentijn Despeghel (Vooruit). “Hiermee willen we in de groenarme delen van onze stad nieuwe parken en buurtgroen realiseren. Aan de noordzijde van onze stad is er weinig openbaar groen. Vandaar dat we volop inzetten op het 15 hectare groot Jan Ypermanpark in Sint-Jan, het speelbos in Brielen en nu dit nieuwe Westkaaipark. In dit parkje zijn enkele fruitbomen, klein fruit en bloembollen aangeplant. Er werd een bloemenmengsel ingezaaid en we hebben een uitkijkplatform gecreëerd met zicht op de kop van de vaart.”

“Het Westkaaipark is een mooie realisatie voor ‘Beleef West-Vlaanderen’, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van Toerisme en Recreatie (Open Vld). “Het past perfect binnen dit subsidiereglement voor de ontwikkeling van fiets- en wandelhotspots. Deze groene rustpunten op onze provinciale routes en netwerken zijn voor fietsers en wandelaars welgekomen gezellige plekjes voor een picknick of pauze. In Ieper realiseerde Westtoer recent een gloednieuwe picknickplaats langs het jaagpad aan de site John Mc Cray. Deze realisatie past binnen het picknickplan van Westtoer met als doel in elke West-Vlaamse stad of gemeente minstens één picknicklocatie in te richten.”

Toegankelijk park

Het Westkaaipad ligt vlak bij een fietsknooppunt waarlangs heel veel fietsers Ieper binnen- en buitenrijden. Vanaf ontwerp tot realisatie stond integrale toegankelijkheid van het park centraal. Voorbeeld daarvan zijn de rolstoelvriendelijke picknickbanken. De Ieperse Stedelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid (ISAT) was na het plaatsbezoek tevreden. Ook de constructieve feedback van ISAT wordt ter harte genomen. Zo zullen er aan de zijkanten van de zitbanken nog beugels worden bevestigd. En het overstaand houten platform wordt doorgetrokken tot aan de trappen.

Participatief project

Van ontwerp tot realisatie kregen de Ieperlingen inspraak in dit parkproject. In september 2021 maakten buurtbewoners en geïnteresseerden tijdens een publieksmoment ter plaatse kennis met het ontwerp en gaven ze hun eventuele feedback. Buurtbewoners en landschapsvrijwilligers staken ook enthousiast mee de spade in de grond tijdens de aanplant van het park eind 2022. Meer dan 300 Ieperlingen brachten hun stem uit op hun voorkeursnaam voor het park. Er was keuze uit 5 namen: Kruispark, Het Vaartpunt, Tuin aan de Vaart, Kop van de Vaart en Westkaaipad. De laatste haalde het als topfavoriet met 118 stemmen. Het is wel nog tot eind 2023 wachten op de officiële zegen van de straatnamencommissie.

Hulp van partners

Het Westkaaipad kost ongeveer 60.000 euro waarvan 44 procent gesubsidieerd werd door 4 partners. Westtoer en de Provincie West-Vlaanderen subsidieerden de inrichting en aanleg van dit park als een recreatieve hotspot. Het bedrijf Kronospan uit Moeskroen betaalde het plantgoed. Ronny Steyaert Accountants, het bedrijf gelegen aan de Westkaai, betaalde één van de picknickbanken. Op mooie dagen wordt het ook voor hun personeel tijdens pauzes zalig vertoeven in het park.