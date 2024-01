Nieuw vervoersplan De Lijn zorgt ook in Ruiselede, Wingene en Tielt voor wijzigingen

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn laat zich ook voelen in Ruiselede, Wingene en Tielt.

Voortaan horen Ruiselede, Wingene en Tielt tot de vervoerregio Midwest. De Lijn start met flexvervoer (de opvolger van de belbus) via Hoppin met extra verbindingen waar er grote vraag is en een logischer busnummering.

Overzicht Tielt en Ruiselede

In Tielt worden vier haltes afgeschaft, maar Ruiselede krijgt er vijf nieuwe bij. Daar rijdt de nieuwe lijn 882 van Doomkerke De Zande tot Aalter. Een tweede nieuwe lijn 881 gaat van Aalter tot Wingene, maar enkel op schooldagen tijdens de spits. De vijf nieuwe haltes worden ‘Schietspoelstraat’ (richting Ruiselede), ‘Bruggestraat’, ‘Markt’ (richting Wingene), ‘Aalterstraat’ en ‘Wantestraat’. Maar de belbushaltes ‘Rusthuis’, ‘Klaphulle’, ‘De Knok’, ‘De Tap’, ‘Den Bek’, ‘Dubbele Buis’ en ‘De Arend’ verdwijnen. De halte ‘Vierwege’ heet binnenkort ‘Schietspoelstraat’. Lijn 883 passeert ook langs Lotenhulle.

Rechtstreekse verbinding

In Wingene komen er met ‘Wissel’ (in de Ruiseledesteenweg) en ‘Kortstraat’ twee haltes bij. De belbushalte ‘Boskapel’ wordt afgeschaft. Ook hier passeren de nieuwe lijnen 882 en 881. Lijn 20 (Tielt – Wingene – Zwevezele – Ruddervoorde – Oostkamp – Brugge) rijdt elke dag om het half uur tussen Brugge en Oostkamp en om het uur tussen Brugge en Tielt. Lijn 88 (Tielt – Ruiselede – Aalter) wordt een rechtstreekse verbinding, rijdt op weekdagen om het uur – nu ook op zaterdag – en brengt je naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.