Nieuw vervoersplan De Lijn botst op kritiek: gemiddeld 1 op 6 bushaltes verdwijnt

Vanaf 6 januari ondergaat het vervoersplan van De Lijn opnieuw een hele metamorfose. In heel Vlaanderen worden 3.247 haltes geschrapt, er wordt een flexnet aangelegd om de zogenaamde ‘basisbereikbaarheid’ te garanderen en reizigers moeten zich op een efficiëntere en duurzamere manier van punt A naar punt B kunnen verplaatsen.

In onze provincie lopen de gemoederen bij het personeel van De Lijn al weken hoog op door de mededeling dat er binnenkort verschillende stelplaatsen zullen verdwijnen of verhuizen, met tal van stakingsacties als gevolg. Ook deze nieuwe plannen de tweede fase van de vernieuwingsstrategie die deze zomer werd ingezet kunnen op weinig begrip rekenen.

Slecht beleid

“Dat minister Peeters tot nu gewacht heeft om ook maar iets te communiceren over het nieuwe vervoersplan van De Lijn dat al ingaat op 6 januari, is beneden alle peil. Amper zes weken voor de uitrol van de zogenaamde basisbereikbaarheid, moeten reizigers horen dat één op de zes haltes verdwijnt”, aldus Vlaams parlementslid Annick Lambrecht, afkomstig uit Brugge. “Dit is ongelooflijk. Hoe raken zij nog op hun werk? Moeten zij zich dan een auto aanschaffen of dan toch maar de taxi nemen? De mensen krijgen bitter weinig tijd om hun nieuw vervoer te regelen. Jaar na jaar verhoogt De Lijn haar prijzen in ruil voor steeds minder bussen, minder bushaltes en minder stiptheid. Dit is gewoon slecht beleid.”

Flexbus

Hoe de situatie er in West-Vlaanderen precies zal uitzien, daar wil De Lijn zelf nog niet veel over kwijt. De komende weken worden in verschillende getroffen steden en gemeenten informatiemomenten ingepland waarop de verdere details vrijgegeven zullen worden. Wanneer die gepland zijn, kon nog niet meegedeeld worden.

Woonwijken

Wat we wel al weten, is dat er over heel Vlaanderen 3.247 bushaltes worden geschrapt. Het gaat dan voornamelijk over haltes in woonwijken waar doorgaans slechts een handvol reizigers gebruik van maken. Wel zullen er op sommige van die minder drukke locaties haltes komen waar een flexbus de opvolger van de belbus op aanvraag kan langskomen. Tot slot is het de bedoeling dat passagiers op meer plekken kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen, zoals een deelfiets. Deze locaties worden Hoppinpunten genoemd.