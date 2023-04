Nieuw verkeersleefbaarheidsplan voorgesteld in Tielt: nieuwe tonnagebeperking, fietsstraten en ruime zone 30: “Geef dit een kans”

Het langverwachte ‘verkeersleefbaarheidsplan’ van Tielt is af. Tegen deze zomer al worden ingrijpende maatregelen doorgevoerd om het centrum van de stad veiliger en fietsvriendelijker te maken. Nagenoeg het hele centrum van de stad wordt zone dertig, er komen een heleboel fietsstraten, de knip op de Markt wordt permanent, de Beneluxlaan en Europalaan gaan dicht én er komt dan toch een tonnagebeperking op de Conventieweg.

De verkeersveiligheid in Tielt wordt al langer ervaren als een probleem. In 2020 stelde de stad studiebureau Vectris aan om een nieuw verkeersleefbaarheidsplan uit te werken. Na een uitgebreid participatietraject en metingen van de verkeersstromen is het plan nu klaar om uitgerold te worden. “De inwoners waren massaal vragende partij voor een rustiger, leefbaarder en veiliger centrum”, zegt mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Op die vraag zijn we resoluut ingegaan. Het zal wat aanpassingen vergen van iedereen, maar we roepen de Tieltenaars op om dit een kans te geven.”

Tonnagebeperking

Eerst en vooral komt er dan toch een tonnagebeperking langs de as die van west naar oost loopt, iets waar oppositiepartij Vooruit overigens al bijna vijf jaar voor pleit. “Dagelijks gebruikt een op vier voertuigen het centrum van Tielt enkel om er door te rijden”, zegt mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Er zit te veel verkeer op de Conventieweg en daar willen we hiermee iets aan doen. Vrachtwagens die louter door Tielt rijden, sturen we naar de ring met een tonnagebeperking van 3,5 ton tussen de Meulebeeksesteenweg (vanaf de spooroverweg) en de Felix D’Hoopstraat (vanaf het kruispunt met de Ringlaan). Lokaal verkeer naar bedrijvenzone Huffesele blijft wel toegelaten. Om ook doorgaande personenwagens te weren uit schoolomgevingen krijgt de Oude Pittemstraat (tussen de Holde- en Stedemolenstraat) eenrichtingsverkeer, net als de Feestewegel. Achter het station krijgt de Bedevaartstraat ook eenrichtingsverkeer tot aan de Dertig Zilverlingenstraat.

Stadskern wordt fietszone

Tielt is een van de weinige steden zonder fietsstraten (waar wagens fietsers niet mogen inhalen – red.) maar daar komt verandering in. Bijna het hele gebied tussen de Conventieweg en de Ringlaan wordt een fietszone. Onder meer de Huttegemstraat, Stedemolenstraat, Wittestraat, Hollebeekstraat, Volderstraat, Oude Stationstraat, Stoktmolenstraat, Alfons de Vlamyncklaan, Julius Hostelaan en Blekerijstraat worden fietsstraten. “Vanuit de verschillende wijken worden radialen gecreëerd langs waar fietsers via een veilig traject naar het centrum en de schoolomgevingen kunnen. Ook de buscirculatie passen we aan. Op korte termijn komt er een nieuwe, toegankelijke bushalte aan het Hulstplein, terwijl de oude bushalte op het Rameplein wordt onthard en vergroend.”

Het fietsnet in Tielt. © gf

Ten derde komt er een zone dertig in alle kernen. Enkel de belangrijkste invalswegen van Tielt (de Deken Darraslaan, Kasteelstraat, Sint-Janstraat, Felix D’Hoopstraat, Gruuthusestraat en Bedevaartstraat) blijven nog (deels) zone 50. “Niet alleen wordt de kans op een ongeval kleiner, het brengt ook rust in de wijken en verhoogt de leefbaarheid”, aldus Byttebier. “Verder wordt de terrasknip op de Markt permanent en zorgen we voor ruimere voetgangerszones. De oversteek van de Stedemolenstraat naar het Polenplein wordt veiliger gemaakt. Er komt een middeneiland en dus zullen wagens van het Polenplein niet langer de Stedemolenstraat in- en uit kunnen rijden. Aan het vijfarmige kruispunt van De Bek tot slot gaan de Beneluxlaan en de Europalaan dicht. Zo maken we dat punt veel veiliger voor fietsers die van en naar de scholen rijden, terwijl het ook rustiger zal worden in de Europawijk. ”

Blijven ijveren voor zuidwestelijke tangent

Daar houdt het niet op. Ook in de deelgemeenten verandert er een en ander; terwijl er op langere termijn nog aanvullende maatregelen komen. Zo zal het parkeren in Tielt aangepast worden als de collegesite af is. En men blijft ook ijveren voor de vervollediging van de ring. “De zuidwestelijke tangent staat ingeschreven in het nieuwe mobiliteitsplan van de vervoerregio als missing link in de regionale weg Tielt-Kortrijk en in het regionaal vrachtroutenetwerk”, weet Byttebier. “Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet dit jaar 250.000 euro voor een haalbaarheidsstudie. Als die zuidwestelijke tangent er komt, kan Huffesele ontsloten worden via die nieuwe zuidwestelijke tangent en kunnen we de leefbaarheid nog verhogen.”

De nieuwe fietsoversteek aan het Polenplein. © GF