Nieuw rust- en uitkijkpunt aan zeedijk Mariakerke geopend: “Troef voor jong en oud!”

Aan de zeedijk van Mariakerke werd maandag een rust- en uitkijkpunt geopend. De aanleg kaderde binnen het wandel- en fietsroutenetwerk langs de kust.

Een tijdje geleden stapte Stad Oostende mee in het project ‘Eurocyclo’. Dit project stimuleert het fietstoerisme via een Europese samenwerking. Een studie van het Europees Parlement wees uit dat het fietstoerisme in de lift zit, en dat er een inhaalbeweging nodig is op het gebied van aangepaste fietsinfrastructuur.

Landschappelijk terras

Aangezien de EuroVelo 4 (Central Europe cycle route) en EuroVelo 12 (North Sea cycle route) beide via de Oostendse kustlijn lopen, stapte Stad Oostende op voorzet van Westtoer mee in dit project, en stelden we voor om een ‘verblijfsplek’ – een landschappelijk terras met plaats voor picknicksets en fietsenstaanders – te voorzien.

“Een prachtig uitkijkpunt om de stranden van Oostende en om, bij mooi weer, onze ganse kustlijn te kunnen bewonderen,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

Aangezien de routes langs de zee lopen, is de integratie van de verblijfsplek het meest te verantwoorden langs de Zeedijk, t.h.v. de Dorpstraat. Op deze plek buigt het Groen Lint landinwaarts, en is het aangewezen om dit te markeren. Bovendien is dit ook een bijzonder interessante locatie omdat we in de onmiddellijke omgeving zijn van het Duinenkerkje en het graf van Ensor, wat een toeristische meerwaarde biedt.

Mariakerke Familiestrand

Burgemeester Bart Tommelein: “Met dit unieke kijk- en rustpunt hebben we een nieuwe troef voor jong en oud in Oostende. De strategische locatie, nabij het Duinenkerkje en het graf van Ensor, draagt bij aan de verdere uitbouw van Mariakerke als familiestrand en versterkt de integratie van Oostende in het internationale fietsnetwerk. We zijn trots op de samenwerking met onze partners en op het feit dat we Oostende als fietsvriendelijke bestemming op de kaart zetten.”

Om Mariakerke nog meer als familiestrand op de kaart te zetten, hoort ook een vlotte overgang tussen dijk en strand en een verblijfsplek in open lucht. Langsheen de Zeedijk in Oostende zijn er op regelmatige afstanden rustpunten of pleinen voorzien zoals het Zeeheldenplein, zone Kursaal Oostende, omgeving 3 Gapers, Surfclub Inside-Outside en strandplein Namenstraat.

Tussen het strandplein en Raversijde ontbreekt echter een verblijfsplek. De meest aangewezen plaats hiervoor bleek het knooppunt met de Dorpsstraat, zo ontstaat een vlotte synergie met het Eurocyclo-platform.