Nieuw reglement voor speelstraten van kracht

Het huidig reglement over de speelstraten in de gemeente Wingene kende een grondige update. Het speelstratenreglement kreeg een opfrissing met meer flexibiliteit in tijdstippen om een speelstraat te organiseren en een eenvoudige aanvraagprocedure.

“In het nieuw reglement wordt in hoofdzaak de aanvraagprocedure gemoderniseerd en vereenvoudigd”, weet burgemeester Lieven Huys (CD&V). “De procedure die je vroeger moest doorlopen was niet langer van deze tijd en bleek al te vaak een drempel te zijn.”

In de gemeente beschikt men ook over een ruim aanbod van speelterreintjes. “Het is natuurlijk jammer dat niet in elke straat ruimte is voor een speelterrein”, gaat schepen van Jeugd Jens Danneels (CD&V) verder. “Ook de vrije ruimte is doorheen de jaren schaarser geworden. Speelstraten bieden een extra mogelijkheid om kinderen op een veilige manier extra speelruimte te geven. Buurtbewoners van alle leeftijden werken in een speelstraat samen aan een veilige leefbare buurt.”

Aanvraag via e-loket

Een speelstraat brengt veel goeds met zich mee zoals het sociaal contact tussen de bewoners van de straat en veilig speelplezier voor de kinderen. Een speelstraat moet aangevraagd worden ter goedkeuring. Spelende kinderen en voetgangers hebben er voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is er verboden. Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in maar dan al stapvoets rijden. Parkeren in de speelstraat kan, maar is niet aan te raden. De speelverantwoordelijken sluiten de speelstraat af met een hekken bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de dag.

Een aanvraag indienen verloopt nu eenvoudiger. Men vraagt wel uitdrukkelijk om tijdig een aanvraag in te dienen. Speelstraten inrichten kan in de paas- en zomervakantie en dit elke dag. In de maanden april, mei, juni en september kan dit op woensdag, zaterdag, zondag en op feestdagen. Aanvragen indienen kan via het online e-loket op www.wingene.be/speelstraten.