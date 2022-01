Nieuw parkeerplan in Middelkerke telt vier zones

Toen Dirk De Poortere (Lijst Dedecker) eind 2020 na het overlijden van Eddy Van Muysewinkel schepen van Mobiliteit werd, was een van zijn prioriteiten het parkeerbeleid in Middelkerke aanpakken en een nieuw parkeerplan opmaken.

Dirk De Poortere was jarenlang lid van het Middelkerkse politiekorps en was in die hoedanigheid vertrouwd met mobiliteit en parkeren in de gemeente. Het nieuwe parkeerplan staat nu op punt en wordt vanaf 15 februari 2022 actief.

“Het was nodig om een fikse inhaalbeweging te maken op vlak van parkeren in de gemeente. We wilden er vooral voor zorgen dat het parkeerbeleid voor iedereen duidelijker en eenvoudiger werd. Het nieuwe parkeerplan zorgt voor een vlottere mobiliteit, minder parkeerdruk en meer parkeergelegenheid voor wie in Middelkerke woont, werkt, winkelt of gewoon langskomt om te genieten”, zegt de schepen.

“De nieuwe betalende en blauwe zones met daarbij de handige betaalmogelijkheden zullen het correct parkeren in de gemeente ten goede komen.”

Betaalmogelijkheden

Voorafgaand aan het nieuwe parkeerplan ging de gemeente na hoe de parkeerlast op de drukke momenten kan verminderen, welke parkeersystemen Middelkerke kan gebruiken en hoe de tarieven eenvoudiger kunnen. “Er worden vier parkeerzones afgebakend met elk een specifiek parkeerregime en kleur. Ook de parkeerautomaten krijgen diezelfde kleur. Op die manier zal de gebruiker meteen weten hoe lang hij of zij mag parkeren en wat de prijs zal zijn”, zegt Dirk De Poortere.

“In de commerciële zones zal je meer moeten betalen dan buiten het centrum en ook de maximumparkeertijd zal minder zijn in de commerciële zones.” Je zal kunnen betalen per sms, met een parkeerapp of met de bankkaart. In de blauwe zones mag je twee uur gratis parkeren en er werden eerder ook al shop&go-zones aangelegd waar je 30 minuten gratis kan parkeren. Controles gebeuren hier door sensoren. De toegang tot de Zeedijk wordt gecontroleerd door camera’s met nummerplaatherkenning.