Nieuw parkeerplan in Middelkerke actief vanaf 15 februari

In Middelkerke werd donderdag het nieuwe parkeerplan, dat op 15 februari actief wordt, voorgesteld. De bedoeling van het parkeerplan is parkeeroverlast te verminderen en een betere parkeergelegenheid te voorzien voor wie in Middelkerke woont, winkelt en werkt. Enkel in de drukke commerciële zones zal altijd moeten worden betaald om te parkeren, in de andere zones wordt dat enkel tijdens de weekends, de schoolvakanties en de feestdagen.

Vier parkeerzones

Inwoners en tweedeverblijvers kunnen één nummerplaat gratis registreren. Schepen voor mobiliteit Dirk De Poortere (Lijst Dedecker) : “Er worden vier parkeerzones afgebakend, elk met een specifiek parkeerregime en kleur, rood, groen, roze en geel. Ook de parkeerautomaten krijgen dezelfde kleur. In de rode zone kan maximum 1 uur worden geparkeerd, in de groene zone 2 uur en in de roze en gele zone maximum 7 dagen. Door de drukke commerciële zones alle dagen betalend te maken, willen we daar langdurig parkeren ontmoedigen. In ons parkeerplan is er nog voldoende ruimte voor gratis parkeren. Wie bijvoorbeeld tijdens een weekdag naar Middelkerke komt, kan er, behalve in de rode zone, gratis parkeren. In het hinterland en de dorpen is het parkeerplan niet actief. Naast de betalende zones zijn er ook nog de blauwe zones waar je met de parkeerschijf twee uur gratis kunt parkeren.”

Infomoment

Middelkerke werkt samen met Optimal Parking Control, een private partner die ook instaat voor het beheer en afleveren van de parkeervergunningen. De parkeershop is gevestigd in de Populierenlaan 29 in Middelkerke. Op dinsdag 25 januari wordt een open infomoment georganiseerd in het centrum De branding. Er is een sessie om 16.30 en een sessie om 18.30 uur. Inschrijven hiervoor kan via de gemeentelijke website. (PBM)