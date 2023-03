Nieuw parkeerbeleid in De Panne met 4 betalende zones vanaf 1 juli

Na een evaluatie van het huidige parkeerbeleid dat dateert van 2019, stuurt het lokaal bestuur van De Panne het parkeerbeleid bij. Vanaf 1 juli gelden er vier parkeerzones met de bedoeling om het handelscentrum aantrekkelijker te maken, om de parkeeroverlast in woonwijken in te dijken, (rand)parkings bieden een oplossing voor langparkeerders en er komen extra Shop&Go-parkeerplaatsen in de blauwe zones van Adinkerke. Het abonnementensysteem wordt aangepast, waarbij iedere inwoner en eigenaar van een wooneenheid zonder domicilie het eerste parkeerabonnement gratis krijgt.

Het uitgangspunt voor het nieuwe parkeerbeleid was dat het eenvoudig, transparant en logisch moest zijn en bestaande problemen oplossen. “Het huidige parkeerplan voorziet twee zones met betalend parkeren: in het commerciële en toeristische centrum van De Panne”, verduidelijkt Stéphane Buyens, schepen van parkeerbeleid. “Hierdoor veroorzaken toeristen en dagjesmensen tijdens de weekends en schoolvakanties vaak (parkeer)overlast door binnen woonwijken op zoek te gaan naar een (gratis) parkeerplaats. Deze langparkeerders nemen dan de parkeerplaatsen in die voorzien zijn voor wijkbewoners, wat uiteraard tot ergernis leidt. Een van de principes voor het nieuwe parkeerbeleid is dat rotatie (= kort parkeren) enkel belangrijk is als er ook concentraties van handelaars zijn. Op plaatsen waar weinig of geen handelaars zijn, zijn lege straten te vermijden en kan evengoed de volledige parkeercapaciteit gebruikt worden. Duidelijk afgebakende zones voor fietsen, moto’s, en voor laden en lossen zullen zorgen voor meer orde op straat.”

Parkeerzones

De vier parkeerzones die vanaf 1 juli in voege gaan, worden duidelijk aangegeven met een rode, oranje, groene en blauwe zone. In het commerciële centrum (= Zeelaan en enkele zijstraten) kan je vanaf dan (max. 2 uur per dagdeel betalend parkeren Ook het Shop&Go-principe wordt hier ingevoerd: je kan maximaal 30 minuten zonder ticket parkeren om snel een boodschap te doen. De controle gebeurt daar automatisch. In de woonwijken rond het toeristische centrum (Dumontwijk, Houtsaegerwijk …) blijft Shop&Go mogelijk, maar wordt middellang (max. 4 uur, 1 x verlengbaar) betalend parkeren ingevoerd van juni tot en met september, op feestdagen, tijdens weekends en de Vlaamse schoolvakanties. Wie lange tijd wil parkeren, kan terecht op de (rand)parkings in de randgebieden. Daar betaal je eveneens van juni tot en met september, op feestdagen, en tijdens weekends en Vlaamse schoolvakanties. In Adinkerke blijven de blauwe zones (max. 2 uur parkeren) met de parkeerschijf het hele jaar door gelden. Binnen de blauwe zones worden 18 Shop&Go-zones ingevoerd.

Abonnementen

Het nieuwe parkeerbeleid voorziet 5 verschillende digitale parkeerabonnementen. Het bewonersabonnement is er voor inwoners en eigenaars van een wooneenheid zonder domicilie. Zij kunnen per nummerplaat een abonnement (max. 4 abonnementen per wooneenheid) aanvragen om te parkeren in de oranje, groene en blauwe zone. Het eerste abonnement is gratis. Het bedrijvenabonnement, voor lokale handelaars en bedrijven, kost € 120 per abonnement en per jaar. Daarmee kunnen ze parkeren in de oranje, groene en blauwe zone. Voor wie in de Panne werkt maar er niet woont is er het abonnement werknemers (€ 40 per abonnement en per jaar). Dat is aan te vragen via de werkgever en is geldig in de groene zone. Het abonnement dienstverleners is er ook voor huishoudhulp die via dienstencheques werkt en kost € 40 per abonnement en per jaar. Het is geldig in de oranje, groene en blauwe zone. Alle zorgverstrekkers kunnen (op zelfstandige basis of via de werkgever) een abonnement zorgverstrekkers aanvragen (€ 40 per abonnement en per jaar). Het is geldig in de oranje, groene en blauwe zone, en ook in de rode zone voor max. 1 uur.

Burgemeester Bram Degrieck: “Een nieuw parkeerbeleid met aandacht voor bewonersparkeren, was een belofte bij de vorige verkiezingen. We hebben lang de vele mogelijkheden bestudeerd en zijn ervan overtuigd dat we een goed evenwicht hebben gevonden tussen betalend parkeren en bewonersparkeren. Voortaan zal er overal in De Panne betalend parkeren gelden. Bezoekers en langparkeerders betalen een kleine bijdrage. In de groene zone kost parkeren 5 euro per dag, wat eigenlijk een peulschil is. En, alle inwoners en tweedeverblijvers krijgen een gratis parkeerabonnement! Een tweede abonnement zal 40 euro kosten. De combinatie van betalend parkeren én de parkeerabonnementen zal het bezoekers, werknemers, handelaars, inwoners én tweedeverblijvers makkelijker maken en wonen dichtbij het handelscentrum wordt weer wat interessanter.” Schepen Buyens sluit zich hierbij aan: “Het nieuwe parkeerbeleid is echt een masterplan waarmee we de burger 100 % faciliteren én een win-win voor iedereen. Het wooncomfort mits parkeren in eigen straat, het verminderen van het zoekverkeer in de dichte woonwijken, het bevorderen van easy shopping en het aangenaam maken voor het residentiële publiek.”