Nieuw parkeerbeleid in centrum van Oostrozebeke: 24 Shop & Go-plaatsen, blauwe zone afgeschaft

Vanaf eind juni wordt een nieuw parkeerbeleid ingevoerd in het centrum van Oostrozebeke. Door de combinatie van verschillende systemen is de gemeente ervan overtuigd dat ze zowel aan bezoekers, werknemers, handelaars en inwoners een gepaste plaats kunnen aanbieden.

Het nieuwe parkeerbeleid is ingevoerd in samenspraak met de lokale handelaars. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de POM West-Vlaanderen en studiebureau City-D Wes. De Shop & Go-plaatsen zijn voorzien binnen een straal van 50 meter van de bestaande handelszaken in de kern. “Met de 24 Shop & Go-plaatsen zorgen we voor klantvriendelijk winkelplezier met een vlotte rotatie. Daarnaast bieden de centrumparkings (gemeenteplein, bibliotheek, Visscherie, …) ondersteuning aan de verschillende gebruikers”, aldus de gemeente.

Het nieuwe parkeerbeleid wordt 1 jaar geproefdraaid alvorens bij te sturen. Zo worden de vier seizoenen en alle evenementen doorlopen. Deze tijd is nodig om de gewoontes bij de bewoners, de klanten en de handelaars bij te sturen en een kans te geven.

Blauwe zone verdwijnt

Een Shop & Go-parkeerplaats dient om kort inkopen te doen, iets op te halen of om te laden en te lossen. Die plaatsen zijn gratis, je kan er maximum 30 minuten parkeren zonder parkeerschijf. De controle gebeurt aan de hand van sensoren in het wegdek. Die versturen automatisch een signaal wanneer het half uur verstreken is. Sta je er langer, dan riskeer je een retributie.

De Shop & Go is geldig van maandag t.e.m. zaterdag tussen 9 en 18 uur (behalve op zon- en feestdagen). Buiten deze uren kunnen de plaatsen vrij gebruikt worden door inwoners en bezoekers. Je herkent de plaatsen aan het verkeersbord P met onderbord Shop & Go. De parkeerplaatsen zijn afgebakend met een witte lijn.

De blauwe zone in het centrum is volledig afgeschaft, de centrumparkings zijn ideaal om een langere tijd te parkeren, liggen op wandelafstand en zijn vrij te gebruiken.