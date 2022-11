Nieuw Oostends parkeerloket start op 5 december

Op 5 december opent Oostende met het eigen mobiliteitsbedrijf Mobil-O een parkeerloket, zowel fysiek als digitaal. Nadat concessiehouder Streeteo (Indigo) decennialang het parkeren op de openbare weg in Oostende heeft beheerd, neemt het stadsbestuur dat beheer nu in eigen handen.

Vanaf 1 januari 2023 neemt Stad Oostende het straatparkeren weer in eigen handen. Intussen verschenen de eerste nieuwe parkeermeters en infoborden in het straatbeeld. Met het nieuwe parkeerbeleid stelt Oostende klantvriendelijkheid voorop. “Iedereen, ook wie met de wagen komt, wil zo vlot mogelijk op zijn of haar bestemming raken. Dat betekent ook: vlot een parkeerplaats vinden. Parkeren en mobiliteit gaan hand in hand. Om een efficiënt, doelgericht, en klantvriendelijk parkeerbeleid te kunnen voeren, kiezen we nu resoluut voor een doorgedreven digitalisering,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit en Parkeren.

Vanaf maandag 5 december kunnen alle parkeervergunningen digitaal worden aangevraagd via oostende.intouch.be/eloket. Ook de registratie voor de personen met een mindervalidenparkeerkaart kan digitaal op hetzelfde digitale loket. “De bestaande bewonerskaarten die Indigo voor vandaag heeft uitgereikt, blijven geldig tot de vervaldatum zoals voorzien op de bewonerskaart. De lopende bewonerskaarten komen namelijk automatisch in ons nieuwe digitaal systeem. Ook zo maken we het heel wat bewoners ontzettend makkelijk,” verduidelijkt Björn Anseeuw. De bewonerskaarten die vervallen, moeten wel hernieuwd worden via het digitaal loket.

Vanaf nu zal een scanwagen controleren of een auto rechtmatig geparkeerd is of niet. Björn Anseeuw: “De tijd dat we een half leger parkeerwachters de straat op sturen, ligt achter ons. Voortaan worden de nummerplaten van geparkeerde wagens gescand door een scanwagen die door de stad rijdt. Zo controleren we niet alleen het betalend parkeren op een heel efficiënte manier. Ook de handhaving van de gemeentelijke parkeerkaarten – bewonerskaarten, zorgverstrekkers, en technici voor dringende herstellingen – gebeurt digitaal.”

Nieuwe automaten

De nieuwe parkeerautomaten moeten gebruikt worden vanaf 1 december 2022. De automaten van indigo worden nu uit dienst gesteld, afgedekt en stelselmatig verwijderd. Naast de parkeerautomaten werden ook heel wat infoborden geplaatst. De kleuren van de huidige betalende zones worden behouden. Deze kleur is voorzien op de infoborden en op de parkeerautomaten, zodat duidelijk te zien is in welke betalende zone men zich bevindt. Op elk infobord komt een kaartje waarop te zien is waar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat te vinden is. Aan deze automaten kan je alleen elektronisch betalen met alle debet- en kredietkaarten, alsook contactloos met je bankkaart.

Er worden geen parkeertickets geprint. Je krijgt bevestiging op de automaat dat je alles correct hebt ingegeven. Je hoeft dus niet meer naar je auto terug te keren om je parkeerticket achter de voorruit te plaatsen.“We hebben gekozen voor duurzame parkeerautomaten met een kleine voetafdruk. Elke parkeerautomaat heeft een geïntegreerd zonnepaneel bovenaan in de machine. De compacte zonnepanelen en batterijen zijn heel energiezuinig door een optimaal energiebeheer. We hebben bovendien ook rekening gehouden met rolstoelgebruikers, die gemakkelijk en toegankelijk het scherm van de automaat kunnen gebruiken”, aldus Anseeuw.

De huidige mobiele parkeerprovider 4411 zal ook na 1 december 2022 verder kunnen worden gebruikt in Oostende. Voor wie vandaag 4411 gebruikt, verandert er dus niets. Via 4411 kan je dus nog altijd via SMS of APP betalen. “Maar er is meer,” zegt Björn Anseeuw: “Vanaf 1 december kan er ook geparkeerd worden met de app van Seety. Interessant voor de automobilisten is dat Seety geen transactiekosten vraagt aan de gebruikers. En vanaf 1 januari is ook Easypark actief in Oostende.”

Ook parkeerjeton digitaal

Eerste schepen Björn Anseeuw benadrukt: “De bereikbaarheid van het stadscentrum is voor ons van groot belang. Het eerste uur gratis parkeren op de parking Visserskaai en Mijnplein blijft dan ook behouden. Ook het gratis 30 minuten parkeren voor alle bewoners en tweedeverblijvers blijft. Tot nu had je daarvoor een parkeerjeton nodig. Vanaf nu wordt de parkeerjeton vervangen door een eenmalige registratie en de gebruiksmogelijkheid via alle parkeerautomaten. Zo kan de jeton ook niet meer zoek geraken. Ook hier dus meer gebruiksgemak voor de automobilist.”

Indien je geregistreerd bent kan je de optie ’30 minuten gratis parkeren voor bewoners en tweedeverblijvers’ kiezen op de parkeerautomaat. Door het ingeven van je nummerplaat kun je zo altijd gebruik maken van dit 30 minuten gratis parkeerrecht. Wie in het bezit is van een geldige bewonerskaart kan onmiddellijk gebruik maken van deze optie op de parkeerautomaat en moet de eenmalige registratie niet doen. Geldige bewonerskaarten worden automatisch geregistreerd. Oostendenaars die geen geldige bewonerskaart hebben en tweedeverblijvers moeten zich eenmalig registreren via het parkeerloket of digitaal via oostende.intouch.be/eloket. Bewoners en tweedeverblijvers krijgen tot 31 januari 2023 de tijd om zich te registreren, maar kunnen in een overgangsperiode nu al gebruik maken van het 30 minuten gratis parkeren via de parkeerautomaten.

Blauwe zone

Oostende heeft momenteel twee blauwe zones. Een zone ‘Raversijde’ en een zone ‘Hendrik Baelskaai’. De parkeerregels wijzigen niet, maar de blauwe schijf wordt vervangen door het aanvragen van een parkeersessie via de parkeerautomaat of via SMS/APP (een gratis parkeersessie aanvragen, geen kosten voor de gebruikers.). De parkeerautomaten zijn dus geen betaalautomaten. Bewoners met een geldige bewonerskaart kunnen altijd onbeperkt parkeren en hoeven dus geen parkeersessie aan te vragen. Dit gaat in vanaf 1 januari 2023.

Wie hulp nodig heeft bij de registratie, kan vanaf 5 december tijdens de openingsuren terecht in het parkeerloket in de kantoren van het Economisch Huis Oostende, Gistelsesteenweg 1c, 8400 Oostende. Alle informatie is terug te vinden op de webpagina www.oostende.be/parkeer.