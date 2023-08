Nieuw mobiliteitsplan Pittem maakt schoolomgeving Pit verkeersveiliger

Het gemeentebestuur van Pittem stoomt de schoolomgeving aan basisschool Pit in de Koolskampstraat klaar voor het nieuwe schooljaar. Vanaf 1 september treden enkele nieuwe verkeersmaatregelen in voege.

“Op die manier maken we de schoolomgeving en routes naar de scholen verkeersveiliger, zodat meer scholieren op een duurzame wijze naar school (durven) gaan”, zegt burgemeester Denis Fraeyman.

Fietszone

Het gemeentebestuur zet hiermee de eerste stap in het verwezenlijken van het nieuwe mobiliteitsplan, dat de gemeenteraad op 3 juli definitief goedkeurde.

Basisschool Pit komt als eerste aan de beurt: “De onmiddellijke omgeving van de school, meer bepaald tussen het kruispunt met de Tieltstraat en de Joris Wybostraat, richten we in als fietszone. Op die manier hopen we meer scholieren op de fiets te krijgen”, vertelt schepen van Wegen Chris Marreel.

Eenrichtingsverkeer

Bovendien voert de gemeente tussen het kruispunt met de Kauwstraat en de Tieltstraat eenrichtingsverkeer in.

“Zo minderen we het gemotoriseerd verkeer en kunnen de kiss-and-ridezones vlak voor de school vlotter gebruikt worden. We leggen in de omgeving ook vier extra zebrapaden aan zodat de kinderen veilig kunnen oversteken”, besluit de schepen.