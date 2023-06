Nieuw mobiliteitsplan Oostende is een week ingevoerd: “Nog even wennen aan de nieuwe situatie”

Eind vorige week is de mobiliteit in het centrum van Oostende grondig gewijzigd. Bedoeling van de maatregelen is om het zoekverkeer in de centrumstraten te beperken. De bereikbaarheid van het centrum zou hierdoor moeten verhogen. De maatregelen wekken tijdens de eerste week echter ook heel wat wrevel op. Tijdens de grote drukte van vorig weekend bracht het alleszins ook weinig zoden aan de dijk.

Extern mobiliteitsbureau Scelta werd aangesteld om een nieuw plan op te stellen voor het stadscentrum. De grootste uitdaging voor het stadsbestuur is om ervoor te zorgen dat iedereen die in het stadscentrum moet zijn, er ook vlot raakt, maar met voldoende aandacht voor de veiligheid. “We willen dat mensen vlotter op hun bestemming raken in het historisch centrum. We doen dit door ervoor te zorgen dat het centrum in vier delen wordt opgedeeld. Binnen die delen kan je je gemakkelijk bewegen. Wil je van het ene naar het andere deel met de wagen, moet je naar de kleine ring rond het centrum, met de Leopold II-laan, de Van Iseghemlaan, de Vindictivelaan en de Visserskaai.”

“We zagen dat heel wat auto’s vruchteloos kriskras door het centrum bleven rijden op zoek naar een parkeerplaats die er niet was, terwijl we ondergrondse parkings hebben die onderbenut zijn. Mensen moeten sneller naar een parkeerplaats geleid worden, zodat er minder onnodige kilometers gereden worden. Dat is beter voor de handel en wandel in de stad”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe.

Hier en daar gemor

Na de eerste week klinkt hier en daar al wat gemor van leveranciers of andere mensen die beroepshalve in het centrum moeten zijn, dat ze minder vlot op hun bestemming geraken. Ook de handelaars wachten af. “We hebben met 45 handelaars samen gezeten met de schepen en onze wensen overgemaakt, maar jammer genoeg zagen we daar weinig tot niets van terug in het uiteindelijke plan”, merkt Luc Mangodt op, kersvers voorzitter van vzw Centrummanagement Oostende. “We gaan het dus nog allemaal moeten evalueren. Hier en daar zijn er toch punten die we niet goed begrijpen. Er zijn straten afgezet en gekeerd waar leveranciers met moeite bij kunnen. We zullen dit zeker ook doorgeven aan de stad en het Economisch Huis tijdens een volgend overleg. Ik merk ook dat veel mensen nog niet goed op de hoogte zijn hoe ze met hun auto tot bij hun woning of garage kunnen geraken als ze in het centrum wonen. Ik heb al plannetjes gevraagd om aan leveranciers te kunnen meegeven hoe ze de stad het beste kunnen binnenkomen”, zegt Mangodt nog.

Volgens de schepen moeten mensen nog wennen aan de nieuwe situatie. “We hebben gekozen voor een maximum aan resultaat met een minimum aan ingrepen. Maar uiteraard moeten mensen nog wennen aan dit nieuwe plan. Ze zijn gewoon om een weg op een bepaalde manier af te leggen en moeten dat nu aanpassen. Het historisch centrum is maar een zakdoek groot, dus ik ben er zeker van dat mensen er gewoon aan zullen worden. Het laatste waar ik in wilde terechtkomen, waren Gentse toestanden waar een kat zijn jongen niet meer in terugvindt.”

Lange files

Volgens de stad wordt er nog gewerkt aan een oplossing voor de lange files op de grote assen, zoals afgelopen weekend.

“Je hebt maar de oppervlakte die je hebt. Je kan geen extra vierkante meters of wegen bij toveren. Waar we wel aan werken, is een extra grote randparking aan het Maria-Hendrikapark. We zijn overtuigd dat als we daar heel wat wagens naartoe kunnen leiden, de situatie nog veel zal verbeteren. We zijn nu in onderhandeling met aannemers die een offerte hebben ingediend.”

De politie van Oostende houdt een oogje in het zeil of de maatregelen gevolgd worden. Bij een drukte treedt bij de politie alvast het zomerplan in werking. “Het zomerplan wil zeggen dat we elke dag een team hebben dat zich enkel met verkeershandhaving bezig houdt. Als er een grote verkeersstroom komt, worden die ingezet om alles in goede banen te leiden. Het is voor ons momenteel nog te vroeg om iets te zeggen over de impact van de nieuwe maatregelen in de binnenstad, maar die zullen later nog geëvalueerd worden”, zegt korpschef Philip Caestecker.

Gedetailleerde plannen en meer info per doelgroep vind je via www.oostende.be/bereikbaaroostende.

Igor Luypaert (Primeurs Achiel): “We moeten ons aanpassen, maar voelen zeker het effect” Bij Primeurs Achiel voelen ze al langer het effect van de verkeersmaatregelen in de binnenstad. “We moeten met de klanten andere leveringstermijnen afspreken, want het is niet meer haalbaar om iedereen op tijd te beleveren”, vertelt Igor Luypaert. “We moeten iedereen voor 10.30 uur beleverd krijgen, terwijl we vroeger de hele dag door konden leveren. Ook voor onze eigen leveranciers is het aanpassen om met grote vrachtwagens naar hier te komen. De rijrichting is gewijzigd, waardoor ze toch moeilijker hier raken.” De bekende winkel aan het Mijnplein investeerde vroeger al in een elektrische bakfiets om hun klanten vlotter te kunnen bedienen. De bakfiets heeft ruimte voor 300 kg aan producten.“We hadden de bui al voelen hangen en passen ons dus ook aan.” Ook de klanten zeggen dat het moeilijker is om met de auto naar de winkel te komen. “Mensen die met de auto komen, zijn vaak mensen die meer kopen. Zij blijven nu toch meer weg omdat ze hier moeilijker raken. Ze kiezen voor een winkel aan de rand van de stad. Je kan niet alles met de fiets vervoeren, zeker niet oudere mensen die minder goed te been zijn. De zomer en de winter is natuurlijk ook heel verschillend qua drukte, ook op vlak van mobiliteit. Mensen kunnen hier goedkoper parkeren op het Mijnplein.” Igor is weliswaar realistisch. “We kunnen dit niet tegenhouden. We gaan naar minder auto’s en vergroening in de binnenstad, dus kunnen we ons daar beter aan aanpassen. We zien ook dat de mensen ondanks alles blijven komen. Dat is leuk voor ons en een bevestiging dat klanten moeite willen doen om naar ons te komen. We zien ook dat mensen meer voor de fiets kiezen. We vertrouwen er op dat de stad zal bekijken wat er nog kan verbeterd worden, zodat er een gulden middenweg gevonden wordt en we naar vergroening gaan en een goed mobiliteitsplan.”

Koen Lenoir © PETER MAENHOUDT