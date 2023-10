Nieuw mobiliteitsplan in Ingelmunster: stuk Gent- én Weststraat wordt eenrichtingsverkeer

In ’t Ontmoetingscentrum in Ingelmunster stelde het gemeentebestuur het nieuwe mobiliteitsplan voor. We vernamen dat in de toekomst een stuk van de Gentstraat, vanaf de Kortrijkstraat tot aan de Kanaalstraat, en het verlengde van de Weststraat tot aan de parking van het wzc Maria Rustoord eenrichtingsstraten zullen worden. Door die éénrichting in de Weststraat zal het verkeer meer de Elfjulisingel moeten nemen. “Dat is het verkeersprobleem verleggen”, reageerden ontgoochelde aanwezigen.

Qua opkomst hadden we méér dorpsgenoten verwacht. Gelukkig was er een heel ruime delegatie uit de Bollewerpstraat aanwezig, want er was sprake dat de gemeente eenrichtingsverkeer zou invoeren vanaf de Meulebekestraat, richting de Ringbaan. Toen de bewoners dat hoorden, gingen ze al rond in de straat met een petitie. Velen waren tegen deze beslissing en dus besloot men massaal af te komen naar dat infomoment, maar in feite was dat niet meer nodig. Eén dag voor deze vergadering kreeg een verantwoordelijke van de bevoegde schepen Trui Lambrecht immers te horen dat dit plan niet zou doorgaan.

Zes doelstellingen

Schepen Trui Lambrecht zei dat het mobiliteitsplan jaren aansleepte en dus vertraging opliep. Dat komt onder meer door de coronacrisis, waardoor correcte tellingen niet konden doorgaan. De schepen somde de zes doelstellingen op: méér ruimte bieden aan actieve weggebruikers, een aantrekkelijk openbaar vervoer, verkeer sturen langs de wenselijke routes, leefbare kamers maken, het realiseren van Hoppin-punten met deelmobiliteit én de verkeersleefbaarheid versterken.

“De stap naar duurzame mobiliteit gaat gepaard met gedragsverandering. Dit is een proces, waarbij wij de gebruikers moeten stimuleren om meer te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te gaan”, benadrukt de schepen, die verder zei dat leefbare kamers in Ingelmunster moeten rust brengen voor bewoners en stappers. Dit zijn plaatsen waar enkel fietsers en voetgangers worden toegelaten. Fietsassen verbinden dan weer de wijken van het centrum. Regionale en interlokale wegen ontsluiten het doorgaande verkeer. Enkele lokale ontsluitingswegen bundelen verkeer uit de wijken.

Volgens de schepen werd een parkeerduuronderzoek gedaan op een weekdag en een zaterdag. Slechts 40 procent van de parkeerplaatsen in Ingelmunster worden ingenomen. Enkel de stationsparking kent een hoge parkeerdruk. Gezien er zes van de tien parkeerplaatsen niet bezet zijn, is er een groot potentieel om groene speel- en ontmoetingsplaatsen te maken, bomen in het straatbeeld te brengen, voetpaden te verbreden, fietsinfrastructuur te realiseren waar nodig.

Weststraat

In de Weststraat komt er in de toekomst een korte verlenging van de enkelrichting en dit vanaf de Doelstraat – ter hoogte van de vroegere bakkerij Deboosere – en de parking van het wzc Maria Rustoord. Op die manier wil men de sluiproute via de Nieuwstraat sluiten. Dat zorgt voor rustige woonbuurten en het verkeer moet dan via de Elfjulisingel naar Izegem rijden. Dat is in feite wat het gemeentebestuur al vele jaren van plan is.

Tijdens de vorige legislatuur wilde men al dit stukje Weststraat afsluiten, maar toen kwam er veel protest en moest men die beslissing herroepen. Ook tijdens deze legislatuur kwam dat weer ter sprake, maar uiteindelijk werd dit voorstel opnieuw in de diepvriezer gestopt. Toen er een verdieping op het wzc Maria Rustoord werd gezet en een bouwkraan in de Weststraat stond, dan was dat eenrichtingsverkeer al zo van toepassing, waardoor de verkeersdruk in de Elfjulisingel serieus toenam. In deze straat is men van plan van een afgescheiden fietspad aan te leggen. Aanwezigen waren niet akkoord met deze werkwijze en gingen in discussie.

Gentstraat

In de toekomst komt er wellicht enkelrichting in de Gentstraat tussen de Kortrijk- en Kanaalstraat. Het verkeer kan van oost naar west via de Kortrijkstraat. Op die manier is er daar ruimte voor fietspaden. “Je zou beter eens gaan kijken op het einde van de Kortrijkstraat, ter hoogte van de firma Vandenabeele, hoelang chauffeurs daar moeten blijven staan vooraleer men richting Kortrijk of richting Gentstraat kan oprijden”, zei er iemand in de zaal.

Schepen Trui Lambrecht benadrukte dat men aan het station al die ruimte nodig heeft om alle plannen te realiseren. “En wat met de Izegemstraat, want tot aan de Kleine Izegemstraat is dat ook geen veilige straat”, merkte iemand op. “En weinig parkeerplaatsen bezet? Wanneer gingen jullie kijken? Als ik om brood ga, dan heb ik zelden plaats”, zei er een aanwezige. “En wat met de bewoners die met hun voertuig voor hun deur parkeren? Eventueel parkeren op de parking aan De Cultuurfabriek?”

De schepen besloot: “De plannen zijn zeker nog niet allemaal voor volgend jaar of de daaropvolgende jaren. Eerst moet onder meer de stationsomgeving in orde zijn.” Besluit: tegen dan zijn we misschien al 2025 of zelfs 2030…