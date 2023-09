Nieuw jaagpad maakt verbinding tussen Sint-Eloois-Vijve en Zulte compleet

Het ontbrekend stuk jaagpad langs de Leie tussen de jachthaven van Sint-Eloois-Vijve en de aanlegsteiger in de Pontstraat in Zulte is vanaf 2026 verleden tijd. De Vlaamse Waterweg heeft een nieuwe fiets- en wandelverbinding over het eiland D’Hooie voorgesteld. De 1,4 kilometer is een van de laatste ontbrekende stukken om de fietssnelweg tussen Kortrijk en Gent af te werken.

Fietsers en voetgangers die het jaagpad verder willen vervolgen, doen dit via het smalle fietspad langs de drukke Gentseweg (N43) of door diezelfde gewestweg twee keer te dwarsen via de Kapelhoek. Nu liggen er plannen op tafel om het jaagpad door te trekken.

De Vlaamse Waterweg voerde samen met de betrokken gemeentebesturen van Waregem, Wielsbeke en Zulte een haalbaarheidsstudie uit naar het wegwerken van de ‘missing link’ in het jaagpadennetwerk langs de rechteroever van de Leie. “Er werd onderzocht of een fiets- en wandelverbinding via het eiland D’Hooie haalbaar was”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

“Met de waterwegbeheerder willen we inzetten op zachte mobiliteit én beleving langs het water. Daarom investeren we in een veilig jaagpadennetwerk waar fietsers en wandelaars gebruik van kunnen maken.”

Op de stuw fietsen

De studie onderzocht een optimale verbinding langs de rechteroever van de Leie tussen de stuw in Sint-Eloois-Vijve en de jachthaven in Zulte. “Het scenario waarin een nieuw jaagpad wordt aangelegd langs de oevers van de oude Leiearm aan de kant van het eiland D’Hooie kwam als voorkeurstracé uit de bus. Hiermee wordt dan ook verdergegaan”, vertelt Waregems schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

Het jaagpad zal de oude Leiearm twee keer kruisen. Ter hoogte van de stuw kan de bestaande constructie het brugdek dragen, waardoor fietsers letterlijk op de stuw fietsen. Tussen de stuw en de jachthaven in Zulte wordt een volledig nieuw jaagpad aangelegd, ter hoogte van de jachthaven wordt een nieuwe fietsbrug voorzien. Het project zou zo’n 2 miljoen euro kosten.

Onafhankelijk oppositieraadslid Maxim Laporte reageert tevreden op het voorstel van de Vlaamse Waterweg. “In november 2021 legde ik dit dossier een eerste keer voor aan de Waregemse gemeenteraad. Vandaag weten we waar het fietspad zal komen en dat het tegen 2026 een feit zal zijn. Ik dank minister Peeters om mee aan de kar te trekken. Het doortrekken van het jaagpad langs de Leie naar Zulte zal een boost geven aan het toerisme.” (LV)

