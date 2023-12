Nieuw in Parking K in Kortrijk: betaal mobiel via QR code

Als bezoeker van de ondergrondse parking K in Kortrijk kan je voortaan jouw parkeerticket betalen door met de smartphone de QR code op het parkeerticket te scannen. Zo hoef je niet langer in de wachtrij te staan aan de betaalautomaten en kan je dus vlotter de parking verlaten.

“Dit is een nieuwe service die het nog aangenamer moet maken om te shoppen in Kortrijk. De betaling is eenvoudig en veilig én je hoeft geen applicatie te installeren, noch te registreren. Geen wachtrijen meer aan de betaalautomaten. Binnen en buiten rijden ging nooit eerder zo vlot”, aldus Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.

Het systeem is ontwikkeld door softwarebedrijf SKIDATA uit Zaventem. Het is de bedoeling om dit betaalsysteem ook op termijn in de andere parkings met parkeerticket toe te passen (P+R Expo, P Schouwburg, P Broel).