Nieuw fietspad tussen De Haan en Zuienkerke komt er eindelijk

Maandagmorgen werd de eerste spadesteek gegeven van het langverwachte fietspad tussen Zuienkerke en De Haan. “Ein-de-lijk. Hier was al twintig jaar sprake van”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Zoals het er nu bijligt werd het fietspad, langs de Grotestraat in De Haan en de Prins Leopoldstraat in Zuienkerke, een paar jaar geleden nog aangekaart in het KW-dossier ‘Op het slechte pad’. Dat er nu een nieuw, veiliger fietspad komt, had heel wat voeten in de aarde.

“Dit verhaal is ingewikkeld – al is het maar omdat het gebied voor een deel in Duinendecreet ligt en over het grondgebied van de twee gemeenten loopt”, zei burgemeester Wilfried Vandaele in 2020. Na intens overleg met onder meer het Agentschap Natuur en Bos en de provincie, kwam er toen eindelijk schot in het dossier, dat al meer dan tien jaar vastzat. Vanwege dat Duinendecreet was het ook de provincie die de vergunning moest afleveren. “Van dat Duinendecreet wordt overigens maar zelden afgeweken”, zegt burgemeester Vandaele. “We hebben dit dossier dan ook grondig moeten motiveren. Verkeersveiligheid versus natuur: het blijft sowieso altijd een moeilijke afweging.”

Op grondgebied De Haan moest er bovendien een gerechtelijke onteigeningsprocedure worden opgestart. “Twee eigenaars bleven zich verzetten, maar de werken kunnen nu gelukkig worden opgestart”, klinkt het.

Dé ontbrekende schakel

Ook de Zuienkerkse burgemeester Alain De Vlieghe is blij dat het fietspad er eindelijk komt. “Het is een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk: via de Prins Leopoldstraat kom je uit op het fietspad langs de Brugse Steenweg, een veilig alternatief voor de kustbaan voor wie vanuit De Haan met de fiets richting Brugge of Wenduine wil.”

Beide gemeenten waren dus al jaren vragende partij voor die veilige fietsverbinding. Het gaat om een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt met een breedte van 2,5 meter over een traject van 3,2 kilometer. Asverschuivingen, middengeleiders, het visueel versmallen van de rijweg door witte belijning en verticale groenelementen moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid. Ook de rijweg wordt vernieuwd, en er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Verder worden de grachten breder gemaakt zodat ze meer water kunnen opnemen.

Werken in centrum

De werken verlopen gelijktijdig met de werken in het centrum. “Ook daar worden de rijweg en riolering aangepast. Om de bereikbaarheid van onze gemeente te verzekeren, worden de werken nauw op elkaar afgestemd”, zegt schepen van Mobiliteit Marleen De Soete (Samen Vooruit) uit De Haan.

Een team van archeologen zal de graafwerkzaamheden nauwgezet opvolgen, want volgens het archeologisch vooronderzoek zou er tijdens het graven mogelijks een vroege beschaving van Vlissegem kunnen aangetroffen worden. Het hele project werd begroot op 3,15 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen wordt gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse Overheid, Farys en de betrokken gemeenten nemen het overige deel van de kosten op zich. De eerste fase zal tot het najaar van 2022 duren, een omleiding wordt voorzien.