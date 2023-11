Nieuw busnetwerk De Lijn vermindert aantal haltes in Kortrijk

De Lijn zet vanaf 6 januari 2024 de tweede stap in de uitrol van haar nieuw vervoersplan. In totaal verdwijnen 1 op 6 haltes in gans Vlaanderen. Kortrijk is een van de eerste vervoersregio’s waar het plan volledig in voege zal zijn. Zo verdwijnt de verbinding tussen Marionetten en Rollegem, de verbindingen tussen Heule, Gullegem en Kortrijk worden samengebracht en in de achterliggende wijken wordt er geknipt in het aantal haltes.

In plaats van zich te richten op een enorm aanbod aan bussen, zal het openbaar vervoer in Vlaanderen vanaf januari ‘vraaggestuurd’ zijn. “Dit betekent dat het nieuwe netwerk op verschillende locaties de routes optimaliseert: de bussen volgen niet langer een omweg door wijken waar slechts een beperkt aantal reizigers instappen, maar blijven op de hoofdwegen, waardoor ze sneller en effectiever meer reizigers kunnen bedienen,” zei Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, op een persconferentie.

Nieuwe nummering

Vervoerregio Kortrijk is een van de eerste regio’s waar het plan volledig in werking treedt. De Lijn maakt zich sterk dat het nieuwe plan het busnetwerk in Kortrijk en deelgemeenten alleen maar zal versterken. “De bussen tussen de buurgemeenten en Kortrijk zullen bijvoorbeeld frequenter en later rijden. Zo rijden de bussen richting Heule centrum, Bissegem plaats, Kortrijk Evolis en Kuurne voortaan om het kwartier in plaats van om het half uur. En ook de bussen richting Moorsele, Harelbeke station en Zwevegem / Avelgem rijden vanaf 6 januari met een vaste cadans om het half uur. Er komt ook een nieuw avondaanbod op de assen van Kortrijk richting de buurgemeenten, op weekdagen en zondag met bediening tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot middernacht”, klinkt het. Alle lijnen worden overigens opnieuw genummerd. Een stadslijn met een hoge frequentie zal een enkel cijfer als lijnnummer krijgen. Streeklijnen, waarop je de hele dag kunt rekenen, krijgen twee cijfers.

Minder haltes

Dat plan oogt mooi op papier, maar in de realiteit wordt er wel fors geknipt in het aantal haltes. Van de bijna 20.000 bushaltes die De Lijn nu in heel Vlaanderen bedient, blijven er na 6 januari nog 16.392 over. Dat is een daling met 17 procent. Bij een op de vier overblijvende stopplaatsen stoppen alleen nog flexbussen. Ook in Kortrijk worden er dus haltes geschrapt en vervangen door flexbussen. “Op specifieke momenten en locaties waar het inzetten van een reguliere bus niet efficiënt is, komt er flexvervoer vanaf 6 januari. Vanaf 6 december kan de reiziger zijn flexrit (voor een rit vanaf 6 januari) reserveren via de Hoppincentrale, zowel via de app, de website of telefonisch. Reserveren is mogelijk vanaf 30 dagen tot 30 minuten voor vertrek via de app of telefonisch. Vanaf Hoog Kortrijk en Kooigem kan je met de flexbus reizen naar Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn.”

Overstapplaatsen

96% van de Kortrijkzanen zou wel nog steeds een bushalte hebben op 750 meter wandelen van zijn of haar deur. Omdat dat nog steeds een vrij grote afstand is, wordt vanaf 6 januari ook het Hoppin-plan uitgerold. De zogenaamde Hoppin-punten, overstapplaatsen met herkenbare zuilen en daarrond allerhande (deel)vervoersmiddelen, moeten passagiers helpen hun eindbestemming makkelijk te bereiken door over te stappen op andere vervoersmiddelen, zoals een deelfiets. (JF)