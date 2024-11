“Niet alleen de luide roepers waren tegen, wel integendeel”: Omstreden knip tussen Marke en Bissegem gaat na vier jaar op de schop

Weinig thema’s waar de voorbije legislatuur in Kortrijk zoveel inkt over is gevloeid als over de knip tussen Marke en Bissegem. In aanloop naar de verkiezingen gaf zowel TBSK als N-VA al aan de beslissing terug te willen draaien, en dat werd ook officieel uitgesproken op de voorstelling van het schepencollege. De actiegroep reageert bijzonder tevreden. “Ik hoop wel dat de communicatie met de volgende schepen van Mobiliteit beter is dan met de vorige, maar we hebben daar in elk geval goede hoop op”, zegt Koen Theys.

De knip — eigenlijk een halve knip — bevindt zich op de nieuwe Leiebrug, tussen de Overzetweg in Marke en de Driekerkenstraat in Bissegem. Verkeer richting Marke kan er passeren zodra de heraanleg van de Driekerkenstraat voltooid is. Verkeer vanuit Marke richting Bissegem wordt door de halve knip verplicht om via de ring rond Kortrijk (R8) te rijden. De stad Kortrijk wil zo het sluipverkeer uit de Driekerkenstraat weren.

Actiegroep

Er kwam héél veel kritiek op die beslissing, en er werd een actiegroep opgestart tégen de knip. “Die knip is destijds ingevoerd zonder de brede bevolking te raadplegen”, zegt Koen Theys van de actiegroep. “Een aantal fanatieke mensen uit Bissegem hebben dat idee gelanceerd, en de schepen van Mobiliteit is daar veel te snel in mee gestapt. De rest van het stadsbestuur is daarna de schepen gevolgd zonder zich voldoende te informeren, en zo is de knip tot stand gekomen terwijl de meerderheid van Bissegem en Marke daar helemaal niet achter stond.”

“Het getuigt van goed bestuur om beslissingen ook terug te durven draaien”

“Dat maatregelen ingevoerd en uitgeprobeerd worden in een poging om een situatie beter te maken, daar kan je niets tegen hebben. Maar het getuigt van goed bestuur om beslissingen ook terug te durven draaien als blijkt dat ze toch niet de juiste beslissing waren. Ik zag een gelijkaardig voorbeeld in Wevelgem, waar eenrichtingsverkeer in een bepaalde straat na enkele maanden alweer werd afgevoerd omdat er geen draagkracht was.

De schepen is daar erg goed uitgekomen, uit dat dossier. Maar hier in Kortrijk werd halsstarrig vastgehouden aan die beslissing, ook al bleek dat de bevolking er helemaal niet achterstond. En het was absoluut geen kwestie van enkel maar luide roepers die tegen de knip waren, een overgrote meerderheid wil die knip niet.”

Economische welvaart

Theys is zelf ondernemer en heeft een vrij nuchtere kijk op verkeer in het algemeen. “Er worden door de overheid elk jaar 16.000 extra wagens ingeschreven die op onze wegen terechtkomen. Als je wil dat het verkeer ondanks die stijging min of meer vlot blijft lopen, dan moet je de volledige capaciteit van je wegeninfrastructuur benutten. En geen straten beginnen afsluiten. Goed dat je fietsstraten en verkeersluwe straten invoert, maar dan moet je tegelijk ook andere oplossingen zoeken voor wagens. Ik ben géén fietshater, zeker niet. Maar niemand koopt een auto om naar te kijken. Wie een auto koopt, heeft er één nodig. Mobiliteit is de hoeksteen van onze economische welvaart.”

Goede hoop

Dat de knip nu terug wordt gedraaid, stemt heel veel mensen tevreden. Maar verrast zijn ze niet, bij de actiegroep. “We volgen het al sinds het begin nauwgezet op, het was al duidelijk voor de verkiezingen dat de politici hun mening hadden bijgestuurd en de knip geen lang leven meer zou beschoren zijn. Gelukkig. We hebben dit vier jaar lang aangevochten, blij dat het inzicht eindelijk is gekomen. Ik hoop dat de communicatie met de volgende schepen van Communicatie beter is dan die met de vorige, maar we hebben daar in elk geval goede hoop op.”

“Ook de auto moet terug een plaats krijgen in onze stad”

De nieuwe schepen van Mobiliteit wordt Trui Steenhoudt (N-VA). Haar korte toelichting op de voorstelling van het schepencollege was vrij duidelijk. Naast het feit dat het budget dat in voetpaden wordt geïnvesteerd wordt verdubbeld, van 3 naar 6 miljoen euro, gaf ze met plezier mee dat de knip in Bissegem ongedaan wordt gemaakt. “Er komen verkeerslichten ter hoogte van de brug om verkeer beurtelings door te laten. We maken ook een volwaardig mobiliteitsplan. Ook de auto moet terug een plaats krijgen in onze stad.”