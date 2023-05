Negen Roeselaarse schoolomgevingen krijgen dit jaar een veilige opwaardering

In Roeselare duiken steevast dezelfde kleuren en elementen op aan de schoolpoorten. De opvallend brede zebrapaden, Octopuspalen en markeringen zetten je er als automobilist toe aan om je snelheid te minderen. Jonge fietsers en overstekende kinderen komen duidelijker in beeld en worden beschermd.

“De maatregelen die de Stad jaarlijks neemt, hebben een positief effect op de veiligheid aan de schoolpoort. Daarom gaan we resoluut verder met deze uitrol tot alle schoolomgevingen op een uniforme manier ingericht zijn”, stelt schepen Stefaan Van Coillie.

“We zetten onze inspanningen verder, in het belang van onze schoolgaande jeugd. We doen er alles om opdat zij zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen naar school. Voor ouders van kinderen die zelfstandig fietsen, is het ook een geruststelling te weten dat we alles in het werk stellen om de drukte aan de schoolpoort te verminderen.”

Al bijna 40 realisaties om trots op te zijn

De afgelopen jaren werden al bijna dertig schoolomgevingen in een uniform jasje gestoken. Daar komen er dit jaar nog negen bij, verspreid over het centrum en de deelgemeenten:

– STAP (Meenseheirweg)

– Zilverbergschool (Meensesteenweg en Oude Zilverbergstraat)

– KLiMbasisschool Beitem (Meensesteenweg)

– GO! basisschoolWindekind en STAP/SASK (Blinde-Rodenbachstraat)

– GO! MPI Sterrebos (Bornstraat)

– Vrije basisschool Mozaïek (Hammestraat)

– Barnum (Stationsdreef, Stokerijstraat en Zijstraat)

– Lenteland (Getouwstraat)

– Stedelijke basisschool De Vlieger (Hoogstraat). Deze schoolomgeving werd in 2020 al grondig aangepakt. Wat nu nog rest is het plaatsen van accentverlichting en extra markeringen op de rijweg.

Uniformiteit, maar ook maatwerk

“Aan sommige schoolpoorten werken we bijkomend enkele knelpunten weg. Per locatie, werkten de stadsdiensten een ontwerp op maat uit, telkens in nauw overleg met de schooldirecties. Extra oplossingen op maat van de school kunnen bestaan uit zoen- en vroemzones, aparte parkeerstroken voor de bus, extra oversteekplaatsen, een uitstulping in het voetpad, …”, gaat Stefaan verder.

In de Meenseheirweg grijpen we bijvoorbeeld met de verkeersveilige aanpak ook de kans om op de STAP-site zelf te vergroenen. Er komt meer ruimte voor voetgangers en ook de fietsenstallingen worden vernieuwd.

“Voor de leerlingen van STAP/SASK in de Blinde-Rodenbachstraat wordt het veiliger om de site te betreden. De parking wordt er anders ingericht, met een duidelijkere, afgebakende strook voor voetgangers. Op die manier hoeven kinderen niet meer te slalommen tussen de geparkeerde wagens.”

Klaar tegen 1 september

De uitvoering van de maatregelen is voorzien in de periode mei – september 2023. We doen er alles aan opdat de aanpassingen klaar zijn bij de start van het nieuwe schooljaar.