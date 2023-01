Negen extra gratis bussen tegen verkeersinfarct in Brugge tijdens koopjesweekend

Duizenden koopjesjagers worden komend weekend in de Brugse binnenstad verwacht. Uit vrees dat de ondergrondse parkings snel vol zullen lopen, heeft het stadsbestuur een noodplan klaar. Samen met De Lijn worden negen extra gratis bussen ingelegd. En als het echt uit de hand dreigt te lopen, dan wordt de busparking op het Kanaaleiland opengesteld.

Na de coronadip wordt Brugge opnieuw massaal bezocht door dagjesmensen. Tijdens Wintergloed werden er al 900.000 personen geteld. “Topdagen waren 10 december met 54.000 bezoekers en 27 december met 53.000 toeristen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De overige Brugse topdagen waren 3 december (51.000), 17 december (47.000) en 26 november (46.000).

Noodscenario

Ook komend weekend, het eerste sinds de start van de solden, wordt een massa mensen verwacht. Uit vrees voor een verkeersinfarct kondigde het stadsbestuur een noodmaatregel aan: als de parkings onder ’t Zand en aan het station volzet zijn, zal Interparking de slagbomen van de busparking op het Kanaaleiland openen en uitzonderlijk auto’s toelaten.

Vorig weekend moest dit noodscenario nog niet in actie treden, het is afwachten wat het koopjesweekend brengt. “Dit is geen ideale maatregel, het kan in principe enkel als de autocarparking niet vol staat met bussen”, zegt Dirk De fauw.

Extra gratis bussen

Hoeveel koopjesjagers bestormen komend weekend Brugge? En hoe zij zakken zij naar de Breydelstad af? Brugge, NMBS en De Lijn hopen dat zoveel mogelijk dagjesmensen met het openbaar vervoer naar Brugge zullen komen. De Brugse stadsbussen en de regiobussen uit Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem en Damme zijn gratis op 7 en 8 januari, net als op de 17 andere Brugse shoppingdagen. De Lijn zet komend weekend wel negen extra gratis bussen in.

Bijgevolg hoopt Dirk De fauw dat het noodscenario met de busparking ook dit weekend niet geactiveerd zal moeten worden.

Voldoende plaats?

De vraag kan gesteld worden of er, ondanks de recente uitbreiding van de parking ’t Zand met 625 plaatsen, wel voldoende ondergrondse parkings in Brugge zijn. Momenteel telt onze stad een kleine 5.000 ondergrondse parkeerplaatsen: Interparking heeft 4.741 ondergrondse plaatsen, Alfa Park in de Predikherenrei beschikt over 200 plekken voor voertuigen.

Om te vermijden dat te veel toeristen in de binnenstad nodeloos rondrijden, voor een vergeefse zoektocht naar vrije bovengrondse of ondergrondse parkeerplaatsen in ’t Zilverpand (392), De Biekorf (197), de Katelijnestraat (248) of ’t Pandreitje (212), promoot Brugge enkel nog de parkings ’t Zand (1.887 parkeerplaatsen) en Station (1.466 parkeerplaatsen).

Dirk De fauw stelde vast dat die twee parkings tijdens de eindejaarsperiode op vijf dagen (10, 17, 27, 28 en 29 december) volzet waren. “‘t Zand is door zijn centrale ligging de populairste parking voor de dagjestoeristen. Deze parking staat altijd als eerste vol, later gevolgd door het station. Pas als die twee parkings volzet zijn, wijken de dagjesmensen uit naar de randparkings. Daar was zelfs op topdagen nog een ruim aanbod aan parkeermogelijkheden.”

Randparking verdwijnt

De burgemeester wijst op de randparkings aan de Coiseaukaai (120 plaatsen), Waggelwater (195), VIVES (430) en Steenbrugge (185), met telkens een gratis bus of shuttleverbinding. Wie niet opziet tegen wat stappen, kan ook terecht in de Magdalenastraat (198 plaatsen), de Bevrijdingslaan (170) of zelfs de Boogschutterslaan (100).

Een van die randparkings is straks niet meer beschikbaar. Met de aanleg van twee nieuwe bruggen in Steenbrugge, zal de weinig benutte randparking in Assebroek tijdelijk verdwijnen. “Het dossier tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de nieuwe bruggen wordt momenteel gefinaliseerd door De Vlaamse Waterweg. Eerstdaags start het openbaar onderzoek”, zegt Dirk De fauw.

“De werken die betrekking hebben op de bochtaanpassing in het kanaal en de bouw van de nieuwe beweegbare voetgangers- en fietsersbrug worden in de loop van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens de werken zal de parking Steenbrugge sowieso onbruikbaar zijn. In het definitieve plan is er wel nog een kleine parking voorzien.”

Oesterparking ondergronds

Ongetwijfeld zal het nieuwe bussenplan, dat in juli 2023 in werking treedt en ook elektrische stadsbussen voorziet, ook zijn weerslag hebben op de Brugse mobiliteit. Op termijn overweegt Brugge, in overleg met Interparking, ook om de bovengrondse oesterparking (175 plaatsen) aan het station om te vormen tot een meerlagige ondergrondse parking voor 700 auto’s. “Het haalbaarheidsonderzoek loopt”, aldus Dirk De fauw.

Volgens Stefaan Velghe, district manager bij Interparking, is het te vroeg om definitieve uitspraken te doen. “De eerste stap is gezet, op vraag van het stadsbestuur. Wij baten de oesterparking uit. De parking ’t Zand is pas uitgebreid, en dat moet nog geëvalueerd worden. We mogen ons niet blindstaren op volle parkings in de kerstvakantie, maar moeten de bezettingsgraad van onze parkings over het hele jaar bekijken. Pas dan kan je beslissen of een extra parking verantwoord is.”