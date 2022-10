Negen dagen lang geen treinverkeer tussen Oostende en Brugge

De NMBS kondigt aan dat er van 29 oktober tot 6 november geen treinen rijden op het traject Oostende-Brugge wegens werken aan het spoor. NMBS zal een aangepaste treindienst voorzien en vervangbussen inzetten.

Vorig jaar waren er ook al werken aan de treinsporen in de herfstvakantie, toen tot groot ongenoegen van Oostends burgemeester Bart Tommelein. “Enerzijds vernieuwt Infrabel de bovenleiding tussen Brugge en Jabbeke. Anderzijds voeren we tussen Jabbeke en Oostende onderhoudswerken uit aan het spoor en de ballast (dat is de laag stenen onder de sporen die voor de stabiliteit zorgt). Twee overwegen in Jabbeke (Bekedijkstraat) en Oudenburg (Paddegatstraat) worden vernieuwd. Er gebeurt ook onderhoud aan de seininrichting. Het gaat om een mobiele werf, dus er wordt niet steeds op dezelfde plaats gewerkt. Tijdens deze spooronderbreking combineert Infrabel een maximum aan werkzaamheden en zal er gedurende negen dagen permanent (24/24) worden doorgewerkt”, aldus Infrabel.

“Deze werf is het vervolg van de werken tussen Brugge en Oostende die we vorig jaar in dezelfde periode hebben uitgevoerd. Toen werd de bovenleiding vernieuwd tussen Jabbeke en Oostende en gebeurde er onderhoud aan de sporen en de ballast tussen Brugge en Jabbeke, inclusief de vernieuwing van drie overwegen. Deze werken zijn noodzakelijk omdat de bovenleiding op het einde van zijn levensduur zit en anders voor storingen en dus voor hinder voor de treinreizigers zou kunnen zorgen. De periode van de herfstvakantie werd uitgekozen omdat het dan minder druk is op het gebied van treinverkeer en omdat deze periode met mogelijk minder goed weer ook minder toeristen naar de kust lokt. Nu combineren we een maximum aan werken tijdens een korte periode van ruim een week en kunnen we in alle veiligheid al deze werken efficiënt en met een optimaal rendement uitvoeren. Anders zouden de werken gespreid worden over een vijftiental werkweekends en dit gespreid over meerdere maanden en jaren, dus met veel meer hinder voor het treinverkeer en de reizigers.”

Vervangbussen

Door de werken kunnen er van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november geen treinen rijden tussen Brugge en Oostende. NMBS zet vervangbussen in, wat de snelste manier zal zijn om tussen Brugge en Oostende te reizen. De treinen die normaal van en naar Oostende rijden, zullen tussen Brugge en Oostende worden omgeleid naar Blankenberge. Meer informatie is terug te vinden op de NMBS-website. Reizigers wordt aangeraden de online reisplanner van NMBS te raadplegen. Deze houdt rekening met de aangepaste treindienst en toont de vertrektijden van de vervangbussen.

“We begrijpen dat het vervelend is voor de reizigers maar het is de enige mogelijkheid die voor het minste hinder zal zorgen”, besluit Infrabel.