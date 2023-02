Nationale staking bij openbaar vervoer op 10 maart

Op vrijdag 10 maart zal het openbaar vervoer staken. Dat bevestigen de vakbonden. De staking kadert in breder vakbondsprotest tegen de onderfinanciering en -bezetting van de overheidsdiensten en de pensioenplannen van de regering. Ook in de gevangenissen zal de staking voelbaar zijn.

Vanaf donderdagavond 9 maart 22 uur tot en met vrijdag 10 maart 22 uur zal het openbaar vervoer staken. Dat bevestigt Günther Blauwens, voorzitter van de socialistische spoorvakbond ACOD Spoor. Er zal zoals gebruikelijk een minimale dienstverlening worden uitgewerkt, zegt woordvoerster Karen Van der Sype. Enkele dagen voor de staking zal duidelijk zijn welke treinen, bussen en trams zullen rijden en welke niet. “We verwachten dat er heel veel mensen zullen meedoen en dat er aanzienlijke hinder zal zijn”, zegt Stan Reusen van de socialistische bond ACOD.

Voelbaar in gevangenissen

Ook in andere overheidsdiensten zijn acties mogelijk. Zo zal ook in de gevangenissen de staking voelbaar zijn, bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen. De precieze impact is nog moeilijk in te schatten. “De acties zijn niet specifiek gericht op gevangenissen, maar ze zullen wel voelbaar zijn.” De acties zijn onder meer gericht tegen de pensioenplannen van de regering. Binnen de regering wordt gewerkt aan een nieuwe pensioendeal.