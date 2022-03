Nachttarief taxi’s zet kwaad bloed in Oostende, Chauffeurs weigeren tegen tien euro te rijden, klanten staan in de kou

Er komen klachten over de toepassing van het nachttarief van tien euro voor een taxirit in Oostende. Chauffeurs weigeren nog voor die prijs te rijden, de sector vraagt boos waar de beloofde prijsstijging blijft. We werken aan een tarief-aanpassing, zegt de stad.

Het tarief van tien euro voor een taxirit tussen middernacht en zes uur ’s morgens werd een vijftiental jaar geleden ingevoerd bij een tariefaanpassing voor de taxi’s. Het goedkope tarief moest, samen met taxicheques voor jongeren, ervoor zorgen dat men ’s nachts veilig naar huis kon na een avondje uit. Het tarief geldt per rit, ongeacht het aantal inzittenden, op voorwaarde dat er geen tussenstops gemaakt worden.

“Al gauw maakten ook mensen voor hun werk en vroeger reizigers voor de luchthaven gebruik van het nachttarief”, zegt een taxichauffeur. Ook ritten met Bredenaars tot aan de Taboralaan in de Vuurtorenwijk (grens Bredene) of het verder gelegen Zandvoorde, zijn chauffeurs een doorn in het oog. Recent zijn er een aantal gevallen van taxichauffeurs die niet meer willen werken tegen een prijs van tien euro.

“Ze weigeren te rijden, of vragen tien euro per persoon in plaats van per rit, en als je niet betaalt zetten ze je bagage niet af op de luchthaven, maar even verder”, zegt een betrokkene.

Driemaal nee

Dat steeds minder taxi’s nog willen werken tegen die prijzen, ondervond ook de zestienjarige Caro Vandewalle: “De voorbije maanden nam ik al enkele keren een taxi van het Marie-Joséplein naar Zandvoorde. Dat kostte tien euro. Maar afgelopen zaterdagnacht om tien voor drie – en ik was niet dronken – weigerden ze me mee te nemen. De eerste taxi sloot het raam, reed even om, en schoof weer aan in de rij achteraan. De tweede taxi weigerde eveneens van zodra ik ‘Zandvoorde’ zei, en ook de taxi om zeventien over drie wilde me niet meenemen.”

Caro wilde niet herkenbaar in beeld omdat ze vreest anders helemaal geen taxi meer te kunnen nemen. (foto EFO)

Moeder Chantal Vandewalle: “Ik ben haar dan uiteindelijk gaan oppikken. Het is weinig geruststellend dat je als ouder niet weet of de taxi’s je kind willen meenemen. Het is geen alleenstaand geval. Een familielid had hetzelfde voor, maar begon te discussiëren, en uiteindelijk namen ze hem wel mee. Het is de taak van de stad om de chauffeurs aan te spreken op hun plicht om mensen mee te nemen. Ik heb het gemeld bij de stad, maar namen of nummerplaten heb ik niet.”

Dure brandstof

Een taxichauffeur die anoniem wil blijven, werpt een andere schaduw op het nachttarief: “Een rit van Raversijde naar de Vuurtorenwijk kost 27 euro. ’s Nachts moeten we die rit doen voor tien euro. Sommigen werken met personeel en dan is tien euro geen winstgevend tarief. Zeker met de recente stijgingen van de kosten voor onderhoud en brandstof. Het gonst al maanden van geruchten dat sommigen niet meer rijden tegen die tien euro, maar de stad doet er niets tegen.”

In de sector raken ze het beu: “Er wordt ons al maanden een prijsstijging beloofd, en die zou op haar plaats zijn, want de tarieven in Oostende zijn bij de laagste in Vlaanderen. De meter start aan 3,5 euro en we rekenen 2,3 euro per kilometer. In Gent is het starttarief 9 euro en in Brugge rijden ze tegen 2,5 euro per kilometer.”

Schepen Hina Bhatti (Open VLD): “Er zijn bij ons geen klachten bekend over niet naleving van het nachttarief van tien euro. We werken wel aan een aanpassing van de tarieven als gevolg van de stijgende energieprijzen. Binnenkort maken we dat bekend en we gaan voordien de taxisector uitnodigen. Maar tot die tijd is tien euro nog altijd het geldend tarief en moet er gereden worden. Indien dat niet zo is, dan mag dat, met de nummerplaat van de wagen, gemeld worden.”

