“Naar het station stappen is niet evident voor onze cliënten”: Mivalti bezorgd om verdwijnen belbushalte voor de deur

Vervoersmaatschappij De Lijn voert vanaf 6 januari een reeks aanpassingen door en die blijven niet zonder gevolgen. Bij centrum voor personen met een beperking Mivalti in Tielt verdwijnt straks de belbushalte voor de deur. Minstens negen personen met een beperking die regelmatig die belbus gebruiken, dreigen uit de boot te vallen. Directeur Jan Steel maakt zich zorgen.

Maika Provoost (43) verblijft in zorgcentrum Zonnewende in Meulebeke, maar ze komt al bijna twintig jaar naar de dagbesteding van Mivalti in de Gruuthusestraat in Tielt. Ze heeft een visuele beperking, maar dat belet haar niet zelfstandig de bus te nemen. “Elke donderdag neem ik de belbus”, legt ze uit. “Die stopt netjes voor de deur. Dat ik telkens naar de bushalte aan het station zou moeten stappen? De voetpaden richting de sporen zijn erg oneffen en het kruispunt aan de sporen is best gevaarlijk. Bovendien zijn we op die manier ook onze privacy kwijt. De sporen oversteken kan ik misschien vermijden door langs café De Loskaai te stappen en dan onder de sporen door te gaan, maar dan nog wordt dat met mijn visuele beperking niet gemakkelijk. Ik begrijp niet waarom men dit afschaft, want ik ben lang de enige niet die met de belbus naar Tielt komt.”

Zorgen

“We maken ons hier ernstige zorgen over”, zegt algemeen directeur Jan Steel. “We zijn een lijst aan het opstellen met gebruikers van de bus sinds we vorige week het nieuws hoorden. Daar staan voorlopig negen namen op. Ik snap best dat De Lijn wil besparen, maar dit is een zeer spijtige zaak. We hebben eigen busjes van Mivalti die dagelijks uitrijden, maar er zijn ook mensen die meermaals per week zelf de belbus nemen. Zelfredzaamheid is belangrijk en zelfstandig de bus kunnen nemen hoort daarbij. We doen ons best om zo inclusief mogelijk te werken, maar dan moet de maatschappij waarin we leven dat ook mogelijk maken. Het station is inderdaad relatief dichtbij, maar voor onze mensen is die afstand echt een probleem. Ik nam contact op met De Lijn, maar ik heb de indruk dat we wat van het kastje naar de muur gestuurd worden.”

Oplossing?

Het stadsbestuur is op de hoogte van de zaak. Schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) zat afgelopen vrijdag al samen met De Lijn over het nieuwe plan. “De belbussen worden vervangen door een systeem van flexvervoer, dat door een commerciële partner aangeboden wordt”, weet mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V). “Dat gaat helaas gepaard met het schrappen van belbushaltes, onder meer in de Gruuthusestraat en in de Schuiferskapelsesteenweg. Voor personen met een beperking is dat inderdaad een probleem en vorige vrijdag zijn we samen rond de tafel gaan zitten met De Lijn. Ik heb de indruk dat er toch actief mee naar een oplossing gezocht wordt voor Mivalti. Zo zouden de chauffeurs van het flexvervoer mogelijk alsnog tot bij de parking van Mivalti kunnen rijden, al moet dat voorstel nog afgeklopt worden.” Bij De Lijn zelf kon men ons maandagnamiddag niet meteen een antwoord bieden op onze vragen, al liet men weten dat er navraag gedaan zou worden.

Kleinere verbindingen verdwijnen

Feit is dat het nieuwe net van De Lijn drukke verbindingen versterkt, terwijl minder gebruikte lijnen afgebouwd worden. Ook in Tielt. De verbindingen tussen de kernen van Aalter, Ruiselede en Tielt worden uitgebouwd, maar de kleinere verbindingen verdwijnen. Zo zijn er vanuit Doomkerke en hartje Schuiferskapelle straks geen rechtstreekse verbindingen meer naar Tielt. “Daardoor dreigen enkele leerlingen uit Doomkerke die school lopen in Tielt uit de boot te vallen”, weet schepen Byttebier. “In het geval van buslijn 15 (de lijn tussen Lotenhulle en Poeke, die afgelopen zomer geschrapt dreigde te worden, red.) is De Lijn destijds zelf met een oplossing gekomen, maar de kans dat deze verbinding behouden blijft lijkt helaas klein. Hetzelfde is van toepassing voor Schuiferskapelle.” (SV)