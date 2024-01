“Na zes werkdagen al 195 minuten”: pendelaar Giovanni uit Izegem houdt dit jaar elke minuut treinvertraging bij

De stiptheid van de treinen is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in vijf jaar. Er werden ook meer dan 46.000 treinen afgeschaft in 2023, een record. Treinpendelaar Giovanni Seynhaeve ondervindt het aan den lijve. “Sinds 1 januari hou ik elke vertraging bij. Het eindresultaat zal hallucinant zijn. Na amper zes werkdagen zit ik al aan 195 minuten vertraging”, klinkt het.

“Dit is niet waar de reizigers recht op hebben”, reageren Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS op het trieste record dat op het spoor gevestigd werd. “Onze excuses. Het moet beter en het zal beter worden.” Giovanni Seynhaeve gelooft er niets van. “De vertragingen zijn zo ingeburgerd dat ze eigenlijk als normaal gevonden worden. Het gaat zelfs zover dat de NMBS een trein die zes minuten te laat arriveert nog altijd als stipt beschouwt. Maar ik speel het spel eerlijk. In het boekje waarin ik sinds 1 januari elke minuut vertraging noteer, zal ik ook die zes minuten niet ‘aanrekenen’. Toch zal het eindtotaal hallucinant zijn eind dit jaar.”

Teller dikt aan

Nochtans was het jaar goed begonnen. Ook op Nieuwjaar moest Giovanni werken en toen raakte hij stipt heen en terug, maar het bleef niet duren. Na zes werkdagen staat de teller al op 195 minuten, ruim drie uren al die hij kwijtspeelde dus… “Tijd die ik aan andere zaken zou kunnen besteden. Vooral in de terugrit knaagt dat, ik kijk er immers ook naar uit om thuis te zijn na een werkdag.”

“Mocht het zo tragisch niet zijn, het zou best grappig zijn”, gaat Giovanni verder. “Recent nog kwamen we tot de vaststelling dat de tijd die nodig was om die dag van Izegem in Kortrijk te geraken omgerekend neerkwam op een snelheid van 7,5 km per uur. Een doorgewinterde jogger had er dus sneller geraakt dan wij met de trein. Maar de Izegemnaar klaagt en zwijgt: op de trein gaat het over de vertragingen, maar eens uitgestapt heeft niemand het daar nog over. En van hogerhand wordt het als normaal beschouwd.”

Geen alternatief

Een alternatief is er niet voor Giovanni. “Mijn baas betaalt mijn abonnement, niet mijn brandstof. Met de auto zou ik er ook even lang over doen: een uur richting Brussel en dan nog een uur op de ring. Compensatie vragen voor de vertraging is in theorie mogelijk, maar niet in de praktijk. Je moet je door een administratieve rompslomp wurmen, borden en zelfs het stationsuurwerk fotograferen. Allerlei bewijzen aanvoeren…. Voor een particulier is dit niet te doen. En vermits er bijna elke dag vertraging is, is het onbegonnen werk.”

Het is echter niet allemaal kommer en kwel op het spoor. “Neen”, lacht Giovanni. “Ooit had ik het geluk zeven opeenvolgende treinritten zonder vertraging te kunnen doen, maar ze zijn zeldzaam.” Een oorzaak aanwijzen, daar waagt Giovanni zich nauwelijks aan. “Dit is de taak van de spoorbazen om dit te bepalen en te verhelpen. Zelf hint ik richting verouderd materiaal als een van de oorzaken, net als de besparingen. Er wordt letterlijk kapotbespaard en paradoxaal: als er gestaakt wordt, loopt alles net wel op tijd, wellicht omdat er dan geen druk is.”

“Ik ben al lang gestopt met me hierover op te winden. Tijdens de treinrit luister ik naar muziek, of schrijf ik: de ervaringen inspireren me tot treingedachten en -gedichten. Misschien geef ik ze ooit wel uit in een bundel. ’s Avonds probeer ik vooral te ontspannen. Als ik tijdens het weekend moet pendelen, zijn er de leuke babbels met toeristen. Ik arriveer ook eigenlijk zelden te laat op mijn werk, want ik bouw een marge in om de vertragingen te overbruggen.”

Respect voor personeel

Op hoeveel verloren tijd Giovanni op 31 december zal uitkomen, daar durft hij niet aan te denken. “Het zal schrikwekkend zijn. Ik post daarom ook alles op Facebook met de hashtags #nmbs #vertraagtijd #stiptheidsactie. Wat ik tot slot nog heel duidelijk wil stellen: ik werp geen steen naar het treinpersoneel. Voor die mensen heb ik eindeloos respect. Zij hebben ook maar de middelen die ze hebben om hun taak uit te voeren”, besluit de Izegemnaar.