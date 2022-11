Na tientallen incidenten: waarschuwingen prijken op Waregemse spoorwegbrug

Sinds zaterdag prijken er nieuwe waarschuwingen op de spoorwegbrug aan ’t Gaverke in Waregem. De voorbije jaren mispakten talloze bestuurders van bestelwagens en vrachtwagens aan de brug, die slechts 2,5 meter hoog is.

Met de regelmaat van een klok blijven er voertuigen haperen aan de spoorwegbrug die de Tjollensstraat en de Hugo Verrieststraat in Waregem met elkaar verbindt. Een bloemlezing: begin dit jaar een schoolbus die een nieuwe route moest volgen, eind oktober een lichte vrachtwagen van de verhuurfirma Delrue, en dan zijn er nog de incidenten die de pers niet halen. Heel vaak gaat het om gehuurde vrachtwagens, soms zelfs met mensen uit de buurt aan het stuur. Om maar te zeggen dat veel bestuurders zich mispakken aan de brug van 2,5 meter hoog.

Het stadsbestuur is al een hele tijd op de hoogte van de problematiek en liet in 2017 een grote banner ophangen die de bestuurders waarschuwde voor de beperkte hoogte. Ook die banner moest er al snel aan geloven. Na overleg met de spoorwegbeheerder Infrabel, die eigenaar is van de brug, besliste het stadsbestuur eerder dit jaar dat er op de wand van de brug waarschuwingen geschilderd zullen worden. Die werden zaterdagochtend afgewerkt. (PNW)