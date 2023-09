“Na elf jaar vechten, eindelijk betere busverbindingen voor Koekelare”: schepen reageert opgelucht

Burgemeester Patrick Lansens en schepen Stijn Ramboer (beiden Vooruit) slaken een diepe zucht. “Vanaf 6 januari 2024, komen er eindelijk meer en beter busverbindingen van Koekelare naar Torhout, Diksmuide en Oostende. Men zal zelfs – mits een overstap in Westkerke – een vlotte trip naar Brugge kunnen maken”, benadrukten Koekelaars burgervader Patrick Lansens, schepen Stijn Ramboer en mobiliteitsambtenaar Hannah Pauwels op een persconferentie.

Zaterdag 6 januari 2024 staat met stip genoteerd in de agenda van heel wat Koekelarenaars, want dan komen er eindelijk na 11 jaar ijveren van het lokaal bestuur bij De Lijn, nieuwe busverbindingen die het de inwoners makkelijker moeten maken om op en af te rijden naar het werk, te gaan shoppen of zich een avondje te gaan amuseren. “Toen ik schepen werd in 2013, maakte ik van het uitbouwen van een beter openbaar vervoer, een van mijn speerpunten”, steekt schepen Ramboer van wal. “We namen in 2014 bij de bevolking een enquête af en maakte als schepen vanaf 2015 deel uit van de werkgroep in de regio Westhoek, die als pilootregio fungeerde voor heet latere decreet basisbereikbaarheid. De meeste inwoners wilden er toen geen stuiver op verwedden, dat we erin zouden slagen een beter openbaar vervoer in Koekelare te krijgen. Het was een titanenwerk maar ben toch blij dat het ons gelukt is.”

Flexvervoer vervanger Belbussysteem

De uitrol van het nieuw openbaar vervoersplan stond gepland in 2020 maar door diverse redenen: corona, vertraging bij aanbesteding Vlaamse overheid van het Flexvervoer (vervanger huidig Belbussysteem), kwam er niets van in huis en ook in 2021 kwam er van de gedane beloftes niets in huis. ”Fijn om te horen was dat zeker niet. Nu hopen dat De Lijn woord houdt en dat zaterdag 6 januari 2024, dan de derde keer, de goeie keer is. We zullen de eerste bus met een flesje cava moeten staan opwachten”, lacht burgervader Lansens.

Elke dag om het uur bus naar Oostende, Torhout en Diksmuide

De nieuwe buslijnen zullen vanaf 6 januari Koekelare rechtstreeks met Torhout, Diksmuide en Oostende verbinden. “Elke dag, dus ook op de weekenddagen zal je om het uur een bus kunnen nemen naar Oostende, Torhout en Diksmuide. Enkel op zondag zul je dit maar om de twee uur kunnen”, vervolgt schepen Stijn Ramboer. “Dit is een serieuze opwaardering van het aanbod. De nieuwe Lijn 55 zal Diksmuide via Leke, De Mokker, Koekelare met Torhout verbinden. In den beginne zal er voor De Mokker wel een kleine omlegging zijn ingevolge de aan gang zijnde riolerings- en wegenwerken in de Catstraat, maar dat kan de pret niet drukken.”

“De nieuw lijn 50 zal vanuit Koekelare via Eernegem, Westkerke en Gistel, vlot en rechtstreeks Oostende bereiken. In Westkerke komt er een ook vlotte overstap richting Brugge, zodat ook deze stad voor de Koekelarenaars vlot bereikbaar wordt.”

Hoppinpunt en mobipunten

Vanaf januari verdwijnt het huidige Belbussysteem en komt er een vervoersysteem om maat: Flexvervoer gedoopt. Het heeft als doel reizigers via kleiner busjes vanaf een Flexhalte of reguliere halteplaats tot aan de dichtstbijzijnde halteplaats van De Lijnbus op hun reisweg te brengen of meteen op de halteplaats van de bestemming. “Deze ritten zullen via de app, website of het callcenter van de Hoppincentrale kunnen worden aangevraagd. In Koekelare is de halteplaats aan de markt dat reeds tot Hoppinpunt werd omgetoverd”, vervolgt Ramboer. “Binnenkort wordt de reeds geplaatste digitale Hoppinzuil (momenteel nog afgedekt) actief en zal je er makkelijk je reisroute kunnen opzoeken. Het voordeel van flexvervoer zijn de ruimere rijtijden, nl. van maandag tot donderdag van 6u tot 23u, op vrijdag van 6 tot 2u en op zaterdag van 8u tot 2u. Op zondag van 9 uur tot 23 uur! Dit opent perspectieven voor jongeren of mensen die in het weekend veilig willen uitgaan met een glaasje teveel op. Een ander voordeel is dat je al gebruiker niet meer gebonden bent aan een bepaald Belbusgebied. Als er geen reguliere buslijnverbinding is, zal je dus bijvoorbeeld van Koekelare naar Nieuwpoort kunnen reizen met het flexvervoer.”

“In elke deelgemeente en op De Mokker komt ook een mobipunt. Vandaar zal je sowieso kunnen reizen met het flexvervoer, dus niet alleen vanuit het Hoppinput Koekelare Markt of de reguliere halteplaatsen van De Lijnbussen. Ook voor de deelgemeente Zande zit wat moois in de pijplijn”, besluiten burgemeester Lansens en schepen Ramboer. “De Gistelbus lijn 505 zal vanaf het moment dat de huidige werken in Zande aan de nieuw fietspaden afgewerkt zijn, Zande met Gistel verbinden. Het gebruik van het flexvervoer zal tegen vaste tarieven gebeuren en zal je kunnen aanvragen tot een halfuur voor je vertrek. (EV)